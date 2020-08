El reconocido actor, guionista y director de teatro, cine y televisión, Alfredo Castro, conversó con Influyentes de CNN Chile sobre cómo ha abordado la industria de las artes la pandemia que afecta a nuestro país y a la reinvención de estas para poder sobrevivir ante las desalentadoras respuestas del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

“Es bien impactante el momento que vivimos las artes, no solamente el teatro, (…) el cine, la pintura, la música, en fin, la creación, porque es un sector que está muy invisibilizado en la sociedad chilena. Nosotros no existimos para la sociedad, o sea, en el sentido, incluso que ningún bono, ninguna ayuda, ningún préstamo, nada porque no cabemos en ninguna parte”, criticó Castro.

A pesar de sus potentes declaraciones, indicó que durante esta cuarentena han recibido el afecto de diversos sectores de la población.

“Una revelación enorme ha sido la cantidad de afecto, cariño, y como la gente en los hogares de ancianos, los niños, las familias encerradas (…) han sido capaces de resistir la pandemia y soportarla a través del arte”, señaló.

Por otra parte, se refirió al amargo momento que viven la cultura y las artes en nuestro país durante esta crisis sanitaria para poder salir a flote.

“Detrás de un teatro, detrás de una película, detrás de una serie, hay cientos de personas, entonces hemos llegado a los límites de hacer rifas y ollas comunes”, indicó, agregando: “nuestro sector no es glamour solamente, es trabajo para mucha gente”.

Respecto al anuncio de un fondo de $15 mil millones por parte del Ministerio de la Cultura, el renombrado actor reconoció que a pesar de que existe una disposición por generar diálogos con el gobierno, esta medida no sería suficiente para palear la crisis del sector.

“Lo del ministerio ha sido un golpe muy fuerte, un golpe ético muy fuerte, muy doloroso, porque es como si hubieran dicho ‘las cinco millones de cajas, concursen por ellas’“, señaló, indicando también que “la gente lo que necesitaba era dinero (…) y eso no ha llegado hasta el día de hoy. El fondo de $15 mil millones todavía no llega. Y tú dices que burocracia, qué pasa”

También señaló que en la industria de las artes, se recibe poco apoyo del sector privado.

“En 40 años, yo nunca en mi vida he recibido una ayuda la empresa privada, jamás”, indicó.

El actor habló también de los desafíos que debe enfrentar la industria para poder reinvertarse. Si bien aseguró que “lo digital se va a quedar”, señaló que “es impagable el contacto humano, no hay nada que lo reemplace”.

Para cerrar, Castro se refirió a la gestión del Ministerio de Cultura diciendo que “lo que yo haría sería una reestructuración del ministerio de la cultura, pero brutal”

“Yo admiro mucho a la ministra, me parece una persona súper bien formada. Yo la conocí hace muchos años, pero es ausente. No está presente”, zanjó.