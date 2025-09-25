En octubre comienza cobro de IVA para compras en plataformas extranjeras como Shein o AliExpress: SII explica cómo funcionará

En CNN Chile Radio, Carolina González, jefa del Departamento de Diseño de Procedimientos del SII, explicó como funcionará la medida, que se implementará en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.

A partir del 25 de octubre comenzará a regir un importante cambio en materia tributaria, que tendrá impacto directo en los chilenos que compran a través de plataformas de comercio extranjero.

Se trata del pago del IVA a las compras internacionales, que se implementará en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.

En CNN Chile Radio, Carolina González, jefa del Departamento de Diseño de Procedimientos del Servicio de Impuestos Internos (SII) explicó como funcionará la medida, cuáles son los montos de compra y cómo deberán operar las plataformas para el pago del IVA.

La aplicación del IVA comenzará el próximo 25 de octubre, día en que “toda la compra que efectúe ya va a estar afectada al impuesto”.

En cuanto a montos, se aplicará en compras de hasta 500 dólares. Si la compra es de más de 500 dólares, se tendrá que “pagar el impuesto a la importación y los aranceles aduaneros”.

“Esta es una modificación muy relevante que finalmente busca emparejar la cancha de la compra y el impuesto al valor agregado que se aplica a las ventas efectuadas en el país, también aplicarlo a aquellas compras y ventas realizadas a través de plataformas de bienes que, desde el extranjero, ingresan a nuestro país”, relevó González.

La jefa del Departamento de Diseño de Procedimientos detalló que este impuesto se aplicará a cualquier compra.

Consultada sobre cómo operará la modificación, respondió que el 25 de octubre se publicará la nómina de las plataformas extranjeras inscritas en el sistema.

Si un consumidor “compra a una plataforma inscrita, este es el mejor de los mundos porque es esa plataforma la que le va a recargar al momento que usted pague en la compra, le va a recargar el impuesto y el paquete va a ingresar por lo que denominamos el ‘camino rápido’, muy simple, porque el impuesto ya va a estar pagado”.

González también comentó que el responsable del pago de 19% será la plataforma inscrita: “El responsable es la plataforma de intermediación, en el caso concreto de una plataforma extranjera, por ejemplo, AliExpress o el vendedor en el caso de Shein“.

“Si está inscrita esa plataforma o ese vendedor remoto, ellos son los encargados del pago del impuesto y se va a recargar al momento de la compra al consumidor y no va a tener que hacer al consumidor nada más, ninguna gestión adicional”, complementó.

Si una plataforma no está inscrita, se viene un “un camino largo”.

Al momento de la llegada de un paquete, por ejemplo, Aduanas tendrá que pagar el impuesto al valor agregado a la importación y el arancel aduanero. “Ahí va a tener que hacerlo el propio consumidor y ese es un camino muchísimo más largo para que el paquete llegue a destino, al destino final, que es la puerta a su casa”.