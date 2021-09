El pasado viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua absolvió de forma unánime al suspendido fiscal regional de O’higgins, Emiliano Arias, luego de ser acusado de violación de secreto.

Este domingo en conversación con CNN Chile, Emiliano Arias analizó la resolución que tomó respecto a su caso y manifestó que se trata de “uno de los mejores fines de semana”, luego de casi dos años de inestabilidad. En ese sentido el fiscal regional de O’higgins señaló que desde 2019 que no había podido ejercer su función de manera continua.

Respecto a la eventual sanción que arriesgaba si es que era declarado culpable de los cargos que se le acusaban, Arias afirmó que “hubiese tenido una pena de 61 días de suspensión“, un castigo menor en comparación a los dos años que estuvo apartado de su labor.

“El consejo de defensa del Estado también tiene un comité penal y una serie de cosas que uno esperaba que fueran mucho más serias a la hora de evaluar la presentación querella y adherirse a la acusación del Ministerio Público por hechos que no son delito”, aseveró en la entrevista el absuelto Emiliano Arias.

Y continuó: “si hubiese sido otra cosa como ilegalidad de la prueba, podrían ser razonables las persecuciones, pero por hechos que no son delitos y cuestiones que se las venía reiterando la corte suprema, es realmente insólito”.

Arias transparentó que por cerca de cuatro años se le aplicaron sumarios e investigaciones de manera sucesiva, además de ser removido de diversas causas.

“No me gusta hablar del Ministerio Público, porque hay muchos fiscales y funcionarios que se sacan la mugre todos los días trabajando que no están ahí, en la cúpula y en la errada o mala dirección que ha tenido la institución en el último tiempo“, el fiscal regional.

“El estilo que instauró Abbott, de que los fiscales no hablen, a lo único que favorece es al desprestigio del Ministerio Público”, criticó.

Hacia el final de la conversación, confirmó que no hará “borrón y cuenta nueva” luego de ser absuelto. “Voy a perseguir la responsabilidad del Estado en este caso representada en su máxima autoridad el Ministerio Público, no por buscar un provecho económico, por odio, o por venganza en contra de estas personas que han ejercido estas acciones temerarias”, sino que para que lo sucedido no se repita en el futuro.

Por último al ser consultado por el aumento de recursos destinados al Ministerio Público que no han sido acompañados por igual aumento de resultados, el fiscal absuelto sostuvo que “no hay control sobre el Ministerio Público” y que considera necesario “modificar la forma de designación del Fiscal Nacional que ha demostrado no ser la forma adecuada”.