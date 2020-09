El escritor y poeta Elicura Chihuailaf recibió este martes el Premio Nacional de Literatura 2020 y se convirtió en el primer autor mapuche en recibir el galardón. Reconocimiento que espera abra las puertas a un mayor diálogo en el país, en medio de la pandemia de COVID-19 y con miras al plebiscito por una nueva Constitución.

“Me gustaría que fuera una puerta, que al menos sea una ventana, por la cual el Chile superficial y enajenado, aquellos que están en dirigiendo el poder, puedan ver la profundidad, hermosura y la ternura de la cultura de los pueblos nativos y especialmente la del pueblo mapuche, al que pertenezco”, comentó en entrevista con CNN Chile.

Chihuailaf actualmente se encuentra en Asturias, España, desde donde sinceró que el premio “no lo veo como un reconocimiento del Estado de Chile. Había un jurado especialista en literatura que optó por premiar mi obra que, disculpe que lo diga, de una trayectoria de más de 43 años y un impacto que no solo está dentro de los límites del hoy denominado Chile, nuestra Wallmapu, sino que va más allá, a nivel mundial”.

“Para mí, la máxima emoción es porque he logrado llevar a la memoria, a la lectura, de los niños, niñas jóvenes y adultos el saber de nuestros antepasados, porque cuando uno habla con la palabra poética, e incluso con la palabra cotidiana, está en esa palabra la memoria de los antepasados”, expresó el autor de De sueños azules y contrasueños y Sueños de luna azul y otros cantos.

El poeta profundizó manifestando que “nada comienza con nosotros y eso a mí me emociona, porque en esta breve vida, en su quehacer, solo logra aportar un pequeño tramo de su propia historia”.

La pandemia y el camino del buen vivir

Por otra parte, se refirió a la situación actual que se vive en el mundo y del que Chile no se ha escapado: el COVID-19, pandemia de la que Chihuailaf dice es un recordatorio de cómo encajamos como humanidad en medio de la naturaleza y el resto del planeta.

“Nos ha hecho un advertencia muy fuerte, pero no a nosotros como pueblo nativo que siempre hemos defendido la naturaleza y nos hemos considerado una parte más como los ríos, insectos, los pájaros, los arboles, las flores”, reflexionó el autor de Recado confidencial a los chilenos.

En la misma línea, detalló que “hay un gran problema problema” en en la sociedad y es que “hay un olvido de esa realidad y que creo la naturaleza no solo nos hizo una advertencia, nos está dando una gran oportunidad para que podamos caminar hacia el ancho camino del buen vivir“.

También observa un “problema de los conceptos unívocos: se da por entendido que el desarrollo es contra la naturaleza, pero cuando dicen ‘los pueblos nativos no quieren el desarrollo’ y sí lo queremos, pero lo queremos con la naturaleza. Cuando se dice Justicia, creemos en la Justicia, pero recordando que antes está la legitimidad“.

“Un premio como éste es la posibilidad de que nos invite a reflexionar sobre esto, pero con mucha sinceridad, para que no se siga viendo violencia donde no la hay, sino donde hay ternura. Me hago la pregunta. ¿Que hijo o hija agradecida no se levanta cuando su madre que le da todo lo necesario para vivir es violentada?“, declaró.

Nueva Constitución

Finalmente, se refirió al proceso constituyente para poder elaborar, en que caso de que el 25 de octubre gane la opción del Apruebo en el plebiscito, una nueva Carta Magna. Sobre esto, sostuvo que “una nueva Constitución es absolutamente necesaria, lo digo con mucha tranquilidad, sin ningún resquicio, de cara a la palabra poética”.

“Yo siento, y la gran mayoría siente, que no hemos vivido en democracia, porque la democracia es un sistema de vida en la que participan todos y esa no ha sido la realidad en Chile”, destacó.

Junto a lo anterior, sostuvo que “y no estoy hablando solo de este momento, estoy hablando de todos los momentos que se ha vivido post dictadura, todos los gobiernos tienen una responsabilidad frente a esto”.

“Poniendo eso en claro, me parece que una nueva Constitución podría llevar a ese camino que nos plantea la naturaleza, el camino del buen vivir, y reitero, es urgente y es necesario”, concluyó.