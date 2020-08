View this post on Instagram

Soy uno de los 10 ganadores del Critics’ Choice Awards de @lensculture y lo vengo a presumir a rrss 😂. Es bkn, porque es un concurso del mundo mundial donde participan fotografxs super secos. Paris Photo 2020 no va gracias al corona 😔 pero el 2021 se expondrá en NY o en Paris 🤭 Nota de Anna Dannemann (@thephotographersgallery ): “Protest culture, joint actions on the streets and the power of people going against oppressive forces are themes in Javier Vergara’s impressive image of demonstrators in Chile. We become part of the protest, experiencing the phenomenal effort of the anonymous protagonists to overcome whatever is standing against them.” . . El link con la nota y los demas ganadores y seleccionados del jurado se encuentra en la historia destacada de mi perfil ❤️