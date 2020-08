(EFE) – The Batman, con Robert Pattinson debutando en la piel del superhéroe enmascarado, fue el plato fuerte de DC FanDome, el macroevento virtual que Warner Bros.

Junto a este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, que presentó hoy sus primeras imágenes, Warner Bros. también dio hoy algunos detalles de otras apuestas de peso en el mundo de los superhéroes, desde Wonder Woman 1984 al nuevo montaje de Justice League pasando por el estreno de Dwayne Johnson como Black Adam.

Pero aunque fue un día largo e intenso de novedades y secretos al descubierto, la atención de todos los fans estaba puesta en The Batman.

El director Matt Reeves fue el encargado de anunciar el primer avance de esta esperada película sobre el hombre murciélago que protagoniza Robert Pattinson, liderando un elenco en el que también aparecen Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

“Soy la venganza”, dice Pattinson en un momento de ese primer teaser de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción Something in the Way de Nirvana.

En la instancia, Reeves mostró su admiración por Pattinson: “Es un actor increíble”. “Es como un camaleón (…). Y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora”, añadió.

El cineasta aseguró que esta cinta, cuyo estreno está previsto para el octubre de 2021, no mostrará los orígenes del personaje sino que tratará de reflejar a un Bruce Wayne ya como Batman “cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe” desde una perspectiva “humana”.

Y apuntó que para esta película, con forma de thriller de aire detectivesco, se ha inspirado en clásicos de los años 70 como Chinatown (1974), The French Connection (1971) o Taxi Driver (1976).

Mira el primer teaser acá: