Elecciones 2025: Qué anticipan cuatro analistas sobre la primera vuelta presidencial

En la recta final de las elecciones del 16 de noviembre, en Aquí Se Debate de CNN Chile conversamos con diversos académicos sobre el desempeño de los candidatos en esta carrera presidencial.

¿Cuál ha sido la campaña que más les ha sorprendido?

#AquíSeDebateCNN | Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y MORI Chile: “Esta ha sido la peor campaña que he presenciado desde 1988. El candidato que más sorprende es Kaiser, porque gastó la nada misma en plata, sin embargo, está compitiendo con Kast”… pic.twitter.com/uyCvEwWIoN — CNN Chile (@CNNChile) November 14, 2025

#AquíSeDebateCNN | Cristián Leporati, experto en marketing político UDP: “No hay ninguna campaña épica. Me sorprendió ingreso de la inteligencia artificial. La campaña de MEO es muy interesante por el uso de la IA. (…) Yo creo que no es bueno, porque manipular la realidad nos… pic.twitter.com/t4C6ntCAnD — CNN Chile (@CNNChile) November 14, 2025

#AquíSeDebateCNN | Tomás Duval, analista político U. Autónoma: “La campaña que me ha sorprendido para mal es lo que le sucedió a Matthei. Fue cometiendo errores sucesivos, careció de una estrategia” 📡https://t.co/9Vr3sX4hij

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/xdBvbxO6uX — CNN Chile (@CNNChile) November 14, 2025

Las proyecciones para las elecciones presidenciales

El analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, planteó que la gran disputa en este balotaje es en las derechas, ya que “su hegemonía está en juego; esa es la presión que tienen José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser”.

En la vereda del oficialismo, el analista político de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, comentó que la abanderada Jeannette Jara “se ha desempeñado relativamente bien”; sin embargo, en este proceso electoral ha tenido una serie de “inexactitudes” que, desde su perspectiva, “le quitó prestancia”. Por tanto, proyecta que en una eventual segunda vuelta “no debiera sorprender en ningún sentido”.

El experto en marketing político de la UDP, Cristián Leporati, no coincide con Herrera y duda que Jara tenga alguna afectación, dado que toda la atención mediática está centrada en la oposición, que se ha denominado como una jornada de “primaria entre las derechas”.

#AquíSeDebateCNN | Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y MORI Chile: “El gran triunfo de Kast es que legitimó como candidato” 📡https://t.co/9Vr3sX4hij

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/zpfoSCZi02 — CNN Chile (@CNNChile) November 14, 2025

¿Quién pasaría a segunda vuelta?

En el panel, cada analista trazó un escenario distinto sobre cómo podría configurarse el paso a la segunda vuelta presidencial, especialmente por la estrecha competencia en la derecha.

Herrera planteó que en la izquierda el panorama es claro, pero que la verdadera disputa está en las derechas. Según explicó, la ventaja estaría inclinándose hacia Kast: “Bueno, por la izquierda está claro, pero por las derechas, tiendo a pensar que por la performance que ha tenido, por el tipo de apariciones en público que ha hecho, por el poder político que había logrado construir en sus bases, debería pasar Kast”.

En su lectura, el orden probable sería: Kast, Matthei y Kaiser.

Leporati vislumbra otro escenario. Para él, la presencia de la exministra del Trabajo en el balotaje está asegurada y la competencia entre las derechas podría dar un giro inesperado: “Jara de todas maneras y Kast, pero puede haber una sorpresa grande con Kaiser, porque creo que él representa muy bien a un grupo de personas similares al de Parisi”.

Según su proyección, el resultado podría ser: primer lugar Jara, segundo Kaiser, tercero Kast y luego Matthei.

Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y MORI Chile, destacó que el diputado del Partido Nacional Libertario ya logró un avance político importante: “Kaiser, de alguna manera, ya ganó, porque era un candidato que iba ahí a la derecha de contra un candidato muy potente como Kast… Entonces, desde ese punto de vista, haber llegado al punto de que alguien pueda decir que puede llegar en primera vuelta, me parece un triunfo gigante”, señaló.

Para Lagos, la gran sorpresa de la jornada será la estrecha diferencia de votos entre Kast, Matthei y Kaiser, y estima que cualquiera de los tres podría pasar a segunda vuelta, mientras que Parisi quedaría en quinto lugar.

Finalmente, Duval cree que quienes tienen más opciones de avanzar son Jara y Kast, seguidos por Kaiser, y luego una disputa entre Matthei y Parisi.

El análisis de las elecciones parlamentarias

Herrera sostuvo que es posible que el próximo Gobierno cuente con una mayoría de derecha en el Parlamento, algo que “no ha habido en la nueva democracia”. Sin embargo, advirtió que es clave entender la diversidad interna de ese sector: mientras los parlamentarios de Kaiser tienen una formación más técnica, en el caso de Kast prevalece un perfil más profesional y tradicional.

Duval comparte este diagnóstico y agregó que la actual oposición podría alcanzar una mayor solidez en el Senado que en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde existe una composición más diversa y con mayor inestabilidad en sus mayorías.

“A mí me preocupa cómo impacta emocionalmente el resultado de las parlamentarias en el corazón de los comandos; a los que pasen al balotaje les va a impactar indudablemente, o sea, hay un choque emocional”, señaló Leporati.

Por su parte, Lagos proyecta que la Unión Demócrata Independiente será cooptada por el Partido Republicano.

En esa línea, Duval considera que “los partidos tradicionales van a sufrir en esta elección; aquí están surgiendo las nuevas fuerzas políticas”.