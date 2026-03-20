Doctora en Seguridad y Defensa: “Lo que ocurre hoy en el estrecho de Ormuz es vital para la subsistencia del Estado de Chile”

La doctora en Seguridad y Defensa, María José Piñeiro, abordó en CNN Chile la importancia del estrecho de Ormuz y el impacto que podría enfrentar el país ante el conflicto en Medio Oriente.

La doctora en Seguridad y Defensa, María José Piñeiro, explicó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la relevancia del estrecho de Ormuz y el impacto que podría enfrentar Chile en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Consultada sobre las declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca, quien señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría pretender apoderarse de la isla de Jark, indicó: “Ahí está el centro clave de la exportación iraní: cerca del 90% del crudo se exporta por esa zona. Allí están los grandes tanques y todos los elementos”.

En esa línea, agregó que, de ocurrir algún evento en ese punto, la consecuencia inmediata sería el aumento del precio del petróleo.

“Yo creo que puede ser un objetivo militar clave para Estados Unidos, tal vez, y también un punto de negociación relevante con Irán para generar, de alguna manera, un acuerdo que permita aplacar lo que está sucediendo, porque ahí es donde Irán se quedaría sin el gran sustento de su petróleo”, sostuvo.

En cuanto a los países que dependen del tránsito de combustibles por el estrecho, detalló que cerca del 40% del petróleo mundial circula por esa vía, y que una parte importante —alrededor del 20%— se dirige a China y otros países de Asia. “Por lo tanto, esos países tendrían que buscar nuevos proveedores o mercados donde adquirir ese petróleo”, explicó.

¿De dónde proviene el petróleo para Chile?

La experta señaló que Chile depende en gran medida del comercio marítimo: cerca del 95% del comercio exterior se realiza por esta vía.

“Nuestros puertos son clave para el abastecimiento energético. Por ellos salen nuestras exportaciones y también llega gran parte de la energía. En Chile, entre el 60% y el 75% del gas, por ejemplo, llega por mar. También recibimos gas en menor cantidad desde Qatar, entre un 5% y un 15% anual, pero menos del 50% proviene de Estados Unidos. Además, hay abastecimiento desde el Caribe, desde islas como Curazao, que llega a puertos como Quintero y Mejillones”, describió.

Por tanto, concluyó: “Para nosotros, las líneas de comunicación, como lo que ocurre hoy en Ormuz y otras rutas, son vitales para la subsistencia del Estado de Chile. Eso es fundamental, y debemos tener una mirada más centrada en cómo estos conflictos internacionales nos impactan”.