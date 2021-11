Durante la semana, apoderados mayoritariamente extranjeros conformaron extensas filas a las afueras de la Seremi de Educación, con la finalidad de que sus hijos obtengan lo necesario para poder ingresar al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, explicó en CNN Chile, que la situación no es responsabilidad del sistema sino que el problema radica en que “cuando una persona que no tiene RUT en Chile quiere postular, tiene que sacar el identificador provisorio del apoderado (IPA) o del estudiante (IPE)“.

En paralelo, sostuvo que para obtener el identificador provisorio a través de la vía online, se deben esperar cinco días para su emisión y entrega, lo cual cambia totalmente si el tramite se hace de forma presencial, pues la entrega de lo requerido es inmediata y el plazo complementario para ingresar al SAE caduca este 30 de noviembre.

En caso de que un alumno no logre ser ingresado dentro del plazo legal, Arratia aseguró que el Ministerio de Educación deberá asignarle posteriormente un establecimiento, pues el derecho a la educación es una garantía en el país, no obstante, no podrá ser de elección del apoderado,

Respecto al actual método de ingreso a establecimientos de educación, advirtió que “si el establecimiento educacional elegido por el apoderado tiene matricula, debe recibir a los niños, el colegio no te puede decir «este colegio no es para usted»“. En caso que no hubiesen vacantes, puntualizó que se usará un algoritmo que identificará la mejor opción para el ingreso.

Consultada sobre si el sistema da abasto con la sustantiva incorporación de migrantes al país, Arratia afirmó que en cuanto a matricula sí soporta, pero lo que preocupa es que los niños chilenos se abran a la interculturalidad para acoger de la mejor forma las diversidades.

“Es muy importante que el sistema tiene que adaptarse para poder dar espacio a esa diversidad de culturas y orígenes. Es importante que los niños y niñas que vienen de otros países puedan sentirse visibilizaos y reconocidos. No quisiéramos que sea un sistema en que los niños lleguen y tengan que asimilarse muy rápidamente”, puntualizó la directora.