El diputado Rubén Oyarzo (PDG) conversó con CNN Chile sobre el consenso que alcanzaron los partidos políticos en materia constitucional y confirmó que el Partido de la Gente no firmará el acuerdo hoy y que evaluará sumarse con sus votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese sentido, afirmó que personalmente considera que “es un error político los 24 expertos elegidos por las Cámaras” ya que, “saltarse a la gente no corresponde”. “Nosotros siempre hablamos de un plebiscito de entrada, incluso hablamos de una comisión mixta 100% electa. Lamentamos que se haya llegado a esta decisión, saltarse a la gente no corresponde y la gente debió haber elegido porque es un nuevo proceso”, agregó.