Diputado Manouchehri y acusación constitucional contra juez Ulloa: “Tenemos la convicción que ha vulnerado la Constitución”

Este martes, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron una acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa, cuestionado por las revelaciones en el marco del caso Hermosilla y que de todas formas fue respaldado en su rol como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La moción apunta al notable abandono de deberes por parte del juez, quien fue respaldado por el Pleno de la Corte Suprema en una votación dividida en la cual abordaban los chats entre Ulloa y Luis Hermosilla. En ellos, el ministro de la Corte de Apelaciones le entregaba al abogado información sobre litigios en curso.

Esta jornada, en tanto, se realizó el sorteo de quienes integrarán la comisión revisora, quedando compuesta por mayoría opositora: José Meza (Partido Republicano), Hotuiti Teao (Ind-UDI), Gustavo Benavente (UDI), Frank Sauerbaum (RN) y Alejandra Placencia (PC).

Bajo ese contexto, el diputado Manouchehri dijo en CNN Chile Radio que “nosotros tenemos la profunda convicción que los chilenos se merecen tribunales transparentes e imparciales”.

“Lo que ha acontecido con el juez Antonio Ulloa es un verdadero escándalo. Nosotros tenemos la convicción que el juez Antonio Ulloa ha vulnerado la Constitución, fundamentalmente vulnerando su deber en diversas áreas”, como en probidad, resguardo del secreto, de imparcialidad y el deber de no intervenir en los nombramientos.

Y añadió que “tenemos nosotros la convicción que él tiene que salir del Poder Judicial y por eso hemos presentado esta acusación constitucional”.

Consultado sobre cuál es específicamente esa infracción constitucional que amerita la salida del magistrado, Manouchehri respondió que se invocará la causal de notable abandono de deberes.

“Él abandonó diversos deberes que son extremadamente importantes el poder resguardarlos. Desde el deber de la confidencialidad, recordemos que lo que él hacía, él le entregaba fallos judiciales antes que incluso las partes supieran su resultado al señor Hermosilla. El deber que tenía él de no intervenir en los nombramientos.. recordemos que, efectivamente, él estaba articulando una verdadera red con el propio señor Hermosilla dentro del Poder Judicial”, argumentó.

“Entonces, evidentemente, son situaciones que configuran, a nuestro juicio, de manera muy evidente que él ha faltado a los deberes que le impone la Constitución y, por tanto, es alguien que se vuelve un peligro dentro del Poder Judicial“, concluyó.