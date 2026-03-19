Diputado Bassaletti (REP) se muestra a favor de indultar a Patricio Maturana: “Absolutamente, yo lo hago mañana, pero no soy el Presidente”

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si está de acuerdo con que el exuniformado Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, sea indultado, afirmó: “Absolutamente, yo lo hago mañana, pero yo no soy el Presidente de la República”.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, los diputados Constanza Schönhaut (Frente Amplio), Juan Santana (Partido Socialista), Francisco Orrego (Renovación Nacional) y Enrique Bassaletti (Partido Republicano) abordaron diversos temas de la contingencia política.

Consultados por la periodista Mónica Rincón sobre si están de acuerdo con indultar a carabineros y militares condenados en el marco del estallido social, desde la perspectiva de Orrego, manifestó su apoyo. A su juicio, Carabineros “sufrió un ataque sistemático” y “el Estado los mandó a la guerra”, por lo que subrayó que sería una “señal política contundente”.

Por su parte, Bassaletti, exgeneral de Carabineros, complementó: “Yo no discuto las investigaciones, porque tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho”. No obstante, agregó: “Lo que juzgo es que no hubo la contemplación de que estos funcionarios, habiendo cometido delitos, están dentro del margen de la posibilidad de ser indultados, porque fue súper asimétrico lo que pasó ahí”.

“En muchos casos yo tengo constancia —no lo voy a discutir aquí— de que los juicios los tengo que respetar, pero no estoy de acuerdo con que se haya logrado la prueba, por ejemplo, en el caso de Maturana; era subalterno mío, yo era general en esa época”, enfatizó.

Al preguntarle si está de acuerdo con que fuera indultado, respondió: “Absolutamente, yo lo hago mañana, pero yo no soy el Presidente de la República”, y aclaró: “Fabiola Campillai y Gustavo Gatica son personas con las que no puedo no solidarizar con sus consecuencias y dolores”.

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Desde la otra veredad, Schönhaut planteó que, si el Presidente José Antonio Kast utiliza esta facultad presidencial, significaría que le “mintió a la ciudadanía”, dado que en su programa de campaña no se contemplaba esta materia. “No corresponde en los términos en los que está planteado; el estallido social fue un fenómeno complejo en nuestra sociedad y seguir arrastrando esta misma tensión, generando un antagonismo con personas que se manifestaron por mejoras concretas para su día a día, no contribuye a la unidad ni a la paz social”.

Cabe recordar que el excapitán de Carabineros Maturana fue condenado por dejar ciega a la actual senadora Campillai, tras lanzarle una bomba lacrimógena al rostro en el contexto del estallido social.