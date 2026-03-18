Defensa del exuniformado Patricio Maturana acude el Ministerio de Justicia para solicitar indulto presidencial

La solicitud fue ingresada por la defensa de Patricio Maturana el 12 de marzo ante el Ministerio de Justicia, el mismo día en que el tribunal de San Bernardo rechazó el recurso interpuesto por la senadora Fabiola Campillai, que buscaba revocar el beneficio de salida dominical del excarabinero.

El martes recién pasado se reveló que la abogada encargada de la defensa de Patricio Maturana, Nubia Vivanco, ingresó una solicitud ante el Ministerio de Justicia para pedir que el excarabinero sea beneficiado por un indulto presidencial.

El exfuncionario de Carabineros fue condenado a 12 años de cárcel por cegar a la senadora independiente Fabiola Campillai durante el estallido social.

Vivanco presentó la petición el 12 de marzo ante el Ministerio de Justicia, un día después de que asumiera el Gobierno de José Antonio Kast, según consignó La Tercera.

En la solicitud, se sumó el veredicto del Juzgado de Garantía de San Bernardo a favor de Maturana, que rechazó el recurso que Campillai ingresó para revocar su beneficio de salida dominical.

“Luego de defendernos en el tribunal ante el brutal embate de Campillai en contra del beneficio obtenido y con la tranquilidad de que haya quedado establecido que dicho beneficio se obtuvo conforme a derecho, presentamos también la solicitud de indulto”, indicó la abogada al citado medio.

Desde la defensa mantienen la esperanza de que Maturana sea uno de los beneficiados por los indultos, debido a que Kast fue a visitarlo durante su campaña presidencial y, además, este anunció sus intenciones de indultar a uniformados condenados por delitos durante el estallido social.

“Para nosotros lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma y en satisfacción a lo que es la justicia, la reparación y el objetivo virtuoso que es la reinserción social de Patricio Maturana. (…) Todo, siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado“, sostuvo.