La diputada y secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, analizó los magros resultados conseguidos por Chile Vamos tras las elecciones del fin de semana.

En conversación con el programa especial de CNN Chile que analiza los comicios, la parlamentaria fue enfática en decir que “tenemos que escuchar muy fuerte el mensaje de la ciudadanía con mucha humildad, nosotros sabíamos que no iban a ser buenos resultados, pero hay que ser sinceros no esperábamos este nivel de derrota”.

“(Estamos) tratando de recuperar esa sintonía, especialmente con una clase media que no se identificó con nosotros, no fue a votar o al menos no votó por nosotros”, agregó.

En la entrevista, la parlamentaria fue consultada sobre si la ciudadanía “castigó” a la UDI por haber ido como pacto junto al Partido Republicano. Ante esto, Hoffmann expresó que “eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer y más que la inclusión de un partido de nuestro sector, tiene que ver con el despliegue porque nosotros apostamos al premio que se recibe por la unidad”.

“La estrategia fue concentrar una lista unitaria, creo que incluso, por los candidatos que Republicanos puso en el pacto, quizás el resultado pudo ser peor, porque no te premia el sistema si no vamos con unidad, queríamos dar una señal unitaria y representar la diversidad”.

“Falta de convicción”

La secretaria general del gremialismo se refirió también a las ideas que va a representar el candidato Joaquín Lavín, quien sería el proclamado para competir en las primarias del oficialismo. Sobre esto, Hoffman dijo que “ha habido una falta de convicción de nuestro sector en defender nuestras ideas, también una tozudez en no entender el dolor de muchas personas en la crisis, pero seguimos creyendo en que nuestras ideas son ganadoras”.

“Estamos muy seguros que Joaquín Lavín tiene una sensibilidad especial con esa clase media”, continuó.

Finalmente, la diputada confirmó que siguen ideando las primarias de Chile Vamos y que incluso han tenido reuniones con dirigentes de los otros partidos políticos.

“Nos parece fundamental (tener primarias), no solamente para legitimar a nuestros candidatos, sino también por la posibilidad de instalar un mensaje y hacer campaña para reconstruir lo que hemos perdido”.