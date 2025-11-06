Ibáñez descarta que “corazón” de la exConcertación esté con Matthei: “Es una abierta defensora de las violaciones a los DDHH”

El diputado FA respondió a los dichos del senador Walker en CNN Prime sobre que los principales ideales de la Concertación y sus defensores están con lo que representa hoy Evelyn Matthei, palabras que a su juicio son "de Narnia".

A solo días de las elecciones presidenciales y parlamentarias revisamos en CNN Prime la contingencia que han dejado las campañas junto al diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio.

Entre los temas que abordó el parlamentario están los dichos del senador Matías Walker (Demócratas) respecto a que el corazón de la exConcertación y quienes defienden sus principios están hoy con la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos- Amarillos- Demócratas) y no con la abanderada oficialista Jeannette Jara.

Para Ibáñez, una declaración como esta es digna de “Narnia”, apuntando a que la exalcaldesa de Providencia sería “una abierta defensora” de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar.

“Es una afirmación de Narnia cuando Evelyn Matthei es una abierta defensora de lo que fueron en algún momento las violaciones de los derechos humanos. El corazón de la Concertación se construyó en la resistencia a Pinochet y cuando Evelyn Matthei se da esas volteretas de que justifica las violaciones a los derechos humanos y después dice que se equivocó, ahí no está el corazón de la Concertación”, aseguró Ibáñez.