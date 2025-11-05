Walker afirma que Kast “no fue un buen diputado” y que no votaría por Kaiser en segunda vuelta
05.11.2025
"¿Usted conoce alguna ley en especial que haya promovido José Antonio Kast?", preguntó el senador de Demócratas en conversación con CNN Prime. Además, respondió a Labbé agradeciéndole que no los considere si es que Kaiser ganara la presidencial, porque "jamás apoyaríamos a un candidato capaz de indultar a Miguel Krassnoff".
Un reciente video de campaña de la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos- Demócratas- Amarillos) abrió un nuevo flanco en la carrera presidencial, con críticas de parte de otras cartas presidenciales aludidas en el registro. La pieza audiovisual con una canción de estilo urbano mostró a la exalcaldesa rodeada de músicos y bailarines al son del mensaje “no soy Kast” y “no soy Jara”.
El tono del video, a juicio del senador Matías Walker (Demócratas), tiene que ver con “llegar a un electorado más joven” y en general a quienes buscan un cambio en medidas por seguridad y demases.
En ese sentido, el parlamentario criticó la reacción que tuvo, por ejemplo, el abanderado repubicano José Antonio Kast, asegurando que en el video solo se expresa que Matthei no es igual a Kast, apuntando además a que entre las diferencias está que “Kast no tiene capacidad de gestión” y que tampoco fue un diputado destacado.
“¿Usted conoce alguna ley en especial que haya promovido José Antonio Kast? Porque a mí la gente me puede identificar por la ley de delitos económicos, la reforma de ley de sociedades anónimas deportivas, por varios proyectos que hemos presentado. Yo no recuerdo un proyecto especialmente relevante que haya promovido José Antonio Kast como diputado”, afirmó Walker en CNN Prime. “No fue un buen diputado”.
Por otro lado, Walker agradeció al diputado Cristián Labbé del Partido Nacional Libertario respecto a sus dichos sobre que no considerarían a Demócratas ni a Amarillos en un eventual gobierno de Johannes Kaiser.
“Johannes Kaiser no va a pasar a segunda vuelta. Jamás apoyaríamos a un candidato que es capaz de indultar a Miguel Krassnoff o que es capaz de indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad”, contestó Walker.