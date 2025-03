Desbordes afirma que Hassler “cometió delito y administración desleal” en gestión de educación y espera que sea imputada

El alcalde de Santiago entregó detalles a CNN Prime sobre la querella interpuesta contra Irací Hassler y Karol Cariola. Además, adelantó que espera que sea citada como imputada por su gestión en materia de educación.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, se refirió en CNN Prime a la querella interpuesta contra la militante del Partido Comunista (PC) Irací Hassler y la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, por el delito de tráfico de influencias.

Sobre la acción judicial, señaló que “se nos ha pedido un cúmulo de información por parte de la Fiscalía en el proceso de recabar la información” y enfatizó que “ha surgido información que nos hace suponer con sustento que aquí podría haberse cometido delito de tráfico de influencias. No solo podría, creemos que se cometió”.

“En ese contexto, estoy obligado como alcalde a presentar las querellas que correspondan, porque se producen en el municipio, en el ejercicio del cargo de varios funcionarios municipales, y afectan finalmente a este municipio de Santiago. Como jefe de servicio, hemos tomado la decisión de presentar la querella, que se va a incorporar a la investigación que está realizando el fiscal Cooper”, complementó.

Asimismo, planteó que los “elementos a la vista son bastante contundentes, entonces esperamos que esto se esclarezca”.

La periodista Mónica Rincón le preguntó: Cuando usted dice que ha surgido información y que la Fiscalía nos pidió como municipio mucha información, ¿usted tiene o se ha encontrado con más datos de los que se han conocido? ¿Usted tiene más información aún de la que ya ha circulado en la opinión pública y más datos?

Desbordes respondió que “tenemos información que es pública. El fiscal Cooper nos dio acceso a la carpeta investigativa, la pedimos como municipio parte involucrada. El fiscal, a su vez, por supuesto, nos está requiriendo información como parte del proceso investigativo”.

En ese contexto, explicó por ejemplo, el famoso tema del árbol de Pascua, que está todavía en la nebulosa, es realmente complejo: no hay un proceso licitatorio, se hace directo desde el gabinete de la alcaldía, según la información que estamos recibiendo hasta ahora. La empresa tiene giro de discoteca en La Florida.

“O sea, la verdad es que no es la única situación compleja; estamos analizando varios datos que están surgiendo ahora. Pero en lo medular, hay peticiones de gestiones para obtener patentes, permisos, etcétera, que deben realizarse en el municipio y que debieron haberse gestionado por los canales correspondientes“,adelantó Desbordes.

Respecto a que si habría más gestiones que la patente que apareció en los WhatsApp, planteó: “O sea, gestiones hay muchas”.

—¿Cuáles son constitutivas o no del delito de tráfico de influencias?

—Hasta ahora, creemos que las que pusimos en la querella. No agruparía ni pondría dentro del delito de tráfico de influencias las demás por ahora, porque no tengo antecedentes para eso, pero sí las que están en la querella.

Consultado sobre si ha encontrado desorden o eventuales delitos, Desbordes, aseguró: “Delitos. En la Corporación para el Desarrollo de Santiago tengo la convicción de que se cometieron delitos. Por eso me querellé. Creo que hay una situación extraordinariamente grave, por ejemplo, en el manejo de las fondas. Se lo digo derechamente. La productora vinculada y asociada al Partido Comunista (PC)… Me parece gravísimo que, mientras no se les pagan las cotizaciones a los trabajadores ni los créditos de las cajas de compensación, lo que provoca que los trabajadores caigan en Dicom, en ese mismo mes la alcaldesa permite que se contrate a la Sonora Tomo Como Rey para un acto donde ella participa. Eso no es solamente ser desprolijo en la administración ni ser desordenado, eso nos habla de un mal uso de recursos que tienen un origen público, que son los aportes del municipio. Eso me habla a mí de una administración desleal, que es un tipo penal”.

“Cometió delito, administración desleal”

Por otro lado, en la arista de educación, afirmó que, desde su análisis, existen presuntos delitos y cuestionó las contrataciones en ese periodo.

“Se produjeron situaciones como la que provocó el señor Roco y la señorita Hassler en Santiago. Bajan en 5.000 los alumnos, 5.000 millones de pesos menos y contratan a 1.000 personas, por lo tanto, aumentan los costos en decenas de miles de millones de pesos”, describió.

La periodista Mónica Rincón le consultó si Hassler fue irresponsable como sostenedora de la educación municipal en Santiago. Sin titubeos, manifestó: “Yo creo que cometió delito, administración desleal. Ella, consciente de que los ingresos estaban bajando, aumentó los costos. ¿Por qué? Porque giraba con cargo al déficit del municipio. Ni siquiera es girar con cargo a un superávit, sino que aumentó el déficit municipal. Pero lo más grave es que esos recursos tienen uso alternativo. Esos 26.000 millones de pesos que hay que traspasar a educación, o los 15.000 adicionales este mes… Irací propuso que para este año, y está aprobado por el Consejo, se traspasen 11.000 millones. Eso dice el presupuesto municipal 2025. La verdad es que se va a traspasar 26.000 millones de pesos. O sea, se equivocó en 15.000. Y esos 15.000, ¿le sobraban al municipio? No, pues. Esos 15.000 son déficit”.

Finalmente, espera que en esta arista sea citada por la justicia como imputada.

Respuesta de Hassler