Durante el debate entre las distintas candidaturas a la Convención Constitucional, uno de los puntos que ha generado controversia es la posibilidad de que quienes fueron parlamentarios puedan convertirse en convencionales constituyente. Esto, pues se argumenta que al momento en que la ciudadanía eligió una convención 100% electa se cerró el espacio a quienes ocuparon un escaño en el Congreso.

Al menos esa fue la crítica que la candidata Constanza Schonhaut (CS), quien postula al distrito 11, lanzó en Aquí Se Debate al candidato Felipe Harboe (PPD), aspirante a un escaño del distrito 19.

Sobre esto, el ex diputado y ex senador aseguró que “la Mixta era 50% designado por el Congreso“, opción por la que no votó en el plebiscito, por lo que no se restringe el acceso a quienes hayan sido parlamentarios.

“Soy de la idea que si el 80% de la ciudadanía dijo que no quería parlamentarios en el proceso constituyente”, explicaba la candidata de la lista Apruebo Dignidad al momento en que Harboe intervino señalando que no fue exactamente lo que decía la papeleta. “La ciudadanía dijo que quería elegirlos al 100%“, retomó Schonhaut.

La candidata continuó con la explicación de su crítica, señalando que postularse tras dejar el Parlamento “es no hacerse cargo de una dimensión más profunda“. “No creo que tu candidatura sea ilegítima, creo que hay una lectura política que no comparto”, añadió.

“Fui partidario de una elección abierta. Y será la ciudadanía la que elija. No le doy la legitimidad a nadie para decir ‘yo hablo por la gente’. Primero, que los elijan. Y si me eligen, fantástico, que sea la gente la que hable, no una dirigenta de partido político“, comentó el candidato de la Lista del Apruebo.

“Para mí no tiene que ver con lo que dice la ley y la reforma. No es un asunto jurídico, es un asunto político. Creo que las señales que debiesen dar, sobre todo quienes fueron parte de los gobiernos de los 30 años, es abrir el espacio para otras candidaturas“, contestó Schonhaut.

“El día que usted sea parte de un gobierno que logró reducir la pobreza del 49% a un 15%, vas a poder decir que estás orgulloso. Habremos cometidos muchos errores, muchos. Pero reducir la pobreza en esa magnitud es otra dimensión. Como siempre he dicho ‘otra cosa es con guitarra’. Gobiernen primero y después hablamos“, respondió Harboe.

El candidato Diego Riveaux (UDI), postulante al distrito 10, también intervino en la discusión asegurando que será la ciudadanía la que decida quiénes son finalmente los que compongan la Convención Constitucional: “Es súper valiente Felipe. Tenía asegurado una senaduría de no sé cuántos años más. Y tuvo la valentía de renunciar de dejar el cargo y ahora será la ciudadanía la que va a definir”.

“Estoy de acuerdo con que es hora de que entren los jóvenes. Represento a una generación de renovación dentro de Chile Vamos. Estoy impulsando cosas que no habían sido consideradas y me encantaría ser parte para ser parte de la renovación. Pero como dices tú (Harboe), una mezcla entre experiencia y juventud podría ser una muy buena mezcla“, agregó el candidato de la lista Vamos por Chile.