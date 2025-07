Núñez afirma que principal problema de Tohá fue que “no se bajó del pedestal” y de Winter fue ser “el plan C”

En Tolerancia Cero, el senador expresó también que el principal punto a favor de Jeannette Jara fue el haber conectado con quienes estaban desencantados en el progresismo.

La primaria presidencial de la centro izquierda dejó de manera categórica como gran ganadora a Jeannette Jara, la carta del Partido Comunista y Acción Humanista. Con un 60% de las preferencias de quienes participaron voluntariamente en el proceso, la exministra del Trabajo se impuso ante Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet.

Sobre esto conversamos en Tolerancia Cero con el senador comunista Daniel Núñez, quien además de destacar que Jara logró conectar con necesidades de la ciudadanía, afirmó que, por el contrario, Tohá no lo hizo.

“Si lo grafico en una frase, lo que más pega de Carolina es esto de que ‘no se bajó del pedestal’. Hubo una apuesta de que ella era la persona que sabía manejar el poder”, aseguró el parlamentario. “Lo cual no es un detalle, no es algo arbitrario, y que por lo tanto su condición de exministra del Interior y que podía desempeñarse con mucha soltura, le daba una figura de estadista, lo cual es un plus. Pero lo que no se comprende es cierta fractura”.

En ese sentido, el senador señaló que Tohá no logró conectar con “el Chile profundo”, crítico de la política y desesperanzado de lo que puede hacer la misma. Por el contrario, destacó que Jara sí se planteó desde ese camino.

“Winter fue el plan C”

En el caso de Gonzalo Winter, Núñez expresó que posiblemente tuvieron dificultades en el Frente Amplio para definir su carta para la carrera presidencial y que dicha tardanza le habría afectado.

“Lo de Gonzalo es más complejo porque hay un momento que parece que el Frente Amplio no estuvo decidido de levantar la candidatura y da la sensación de que Winter fue el plan C, es lo que uno escucha, que primero era Vodanovic, después Beatriz Sánchez”, aseguró. “Entonces su periodo fue muy corto”.