El diputado Issa Kort (UDI) abandonó su cargo en el Congreso para asumir como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En su reemplazo, el partido nombró al abogado de 41 años y ex Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer.

Al respecto, el periodista de CNN Chile, Daniel Matamala, expresó que “se ha convertido, lamentablemente, en una costumbre bastante triste que parlamentarios dejen sus cargos para asumir fundamentalmente como ministros y que, por lo tanto, sus reemplazantes sean designados a dedo por los partidos políticos”.

“Con este, ya van 11 de los parlamentarios en ejercicio que no fueron elegidos por la gente, sino que fueron designados a dedo por los partidos políticos, debido a que quienes habían sido elegidos renunciaron a sus cargos. Eso me parece que ya es un tema que por lo menos, nos debe preocupar”, añadió.

Lee también: Matamala critica frase “el miedo cambió de bando” que Maite Orsini sentenció tras derrota de Oliva

Además, enfatizó en que “se produce una degradación de la relevancia que tienen los cargos de representación popular“.

“Esto no es renunciar a cualquier pega. No es decir ‘me salió un trabajo mejor en otro lado, me voy’. Esto es un cargo de representación popular. Es un honor ser elegido por la gente para ser su representante en la Cámara de Diputados y en el Senado y, lamentablemente, se ha vuelto una práctica, al parecer, totalmente aceptada y cotidiana dejar ese cargo como quien renuncia a cualquier pega, para buscar otro trabajo”, condenó.

“Me parece que es una degradación muy preocupante. Si los parlamentarios quieren que se vuelva a tomar en serio su labor y que vuelvan a retomar la legitimidad, tienen que ser ellos mismos los primeros en tomarse muy en serio la responsabilidad que los ciudadanos les han dado y que les han dado para que las cumplan hasta el último día, no hasta la que les aparezca un trabajo mejor, o más interesante en otro lado”, cerró.