Frente Amplio arremete contra reforma tributaria del Gobierno: “Es indolente usar como rehenes a los damnificados para beneficiar a los más ricos”

Tras una jornada de acercamientos con el Ejecutivo en La Moneda, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, manifestó su profunda preocupación por la negativa del Gobierno a separar el proyecto de ley de reconstrucción de la reforma tributaria.

En entrevista con CNN Chile Radio, el dirigente calificó la estrategia legislativa como “indolente” y confirmó que la coalición votará en contra de la iniciativa en su primer trámite si no hay cambios estructurales.

“No entiendo cuál es el sentido de amarrar recursos para la reconstrucción a una reforma tributaria de largo plazo. Es un daño al debate democrático y es algo también indolente al usar como rehenes a los damnificados”, señaló Couble.

El dirigente explicó que, aunque existe total disposición para aprobar fondos de emergencia de manera inmediata, el Ejecutivo insiste en un “paquete integral” que, a su juicio, busca utilizar la urgencia de la catástrofe para validar una estructura que beneficia a los sectores de mayores ingresos.

#CNNChileRadio | Andrés Couble, secretario general del FA: "Es indolente usar como rehenes a los damnificados; el Gobierno le mete más incertidumbre de que los recursos para su reconstrucción depende de que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo para una reforma tributaria… pic.twitter.com/KKp8ZS3pTZ — CNN Chile (@CNNChile) April 28, 2026

¿Por qué el Frente Amplio rechazará la idea de legislar?

El secretario general fue enfático en que la propuesta actual del Gobierno camina en una dirección contraria a la justicia social. “La idea general del proyecto es una reforma tributaria que beneficia a los súper ricos a través de la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria. Con eso estamos en contra y lo vamos a rechazar”, afirmó, aclarando que esta postura se mantendrá firme en la votación en general si no se modifica el corazón de la propuesta.

Couble cuestionó además las proyecciones de crecimiento económico en las que se sustenta la iniciativa del Ministerio de Hacienda. “Nos piden un salto de fe a su dogmatismo de que menos impuestos y menos regulaciones generan más crecimiento. Este proyecto va a generar menos recursos para el Estado en el corto plazo de manera segura y yo creo que en el largo plazo también”, advirtió el dirigente del Frente Amplio.

Críticas a la negociación y falta de transparencia en recortes

Consultado sobre el acercamiento del Gobierno con el Partido de la Gente (PDG) para destrabar los votos, Couble marcó distancia de la estrategia de “moneda de cambio”.

“Si el Gobierno cree que reducir el IVA a los medicamentos o pañales es una buena idea, debería impulsarla por convicción, no para aprobar una reforma que beneficia a los súper ricos. No es la forma en que nosotros nos aproximamos a las políticas públicas”, fustigó.

Finalmente, Andrés Couble hizo un llamado al Palacio de La Moneda a transparentar dónde se aplicarán los ajustes fiscales para compensar la menor recaudación que generaría el proyecto.

“Espero que digan qué programa social van a recortar para financiar esta reforma. Que no nos sigamos enterando por oficios filtrados y que el Gobierno se ponga de acuerdo, porque veo una pelea interna entre Hacienda y otras carteras sobre el sentido de estos recortes”, concluyó.