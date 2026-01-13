Corfuch y compra de acciones por parte de Correa: “Cuando dice que era su sueño, permítanos dudar”

La Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile retoma sus actividades después de estar inactivos por dos décadas y convocaron a una asamblea para sumar a más integrantes.

Los socios de Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch) se reunieron el sábado 10 de enero de 2026 para confirmar la activación del club social e invitar a fanáticos del equipo a ser parte.

Jorge Tapia, vocero de los socios de la corporación, declaró para CNN Deportes que el principal objetivo de la reactivación es recuperar un espacio democrático donde los hinchas puedan incidir en el devenir del club.

“Desde acá lo que creemos es que estamos activando una herramienta de participación social que permita generar un músculo importante, para poder efectivamente lograr mayor incidencia en las decisiones del club”, explicó.

Además de la asamblea, los socios también convocaron a más integrantes a través de sus redes sociales, destacando la importancia de la activación de la corporación para mantener viva la identidad del equipo y recuperar el club para los hinchas.

Esto sucede en medio de la compra de José Ramón Correa Díaz de las acciones de la familia Shapira, además de la extensión de la concesión de la sociedad hasta 2052 lograda a inicios de mes.

¿Cómo ser socio de la Corfuch?

Si te interesa ser socio, debes pagar una cuota anual de $60.000 y además cancelar $10.000 al inscribirte.

En el caso de que seas un socio antiguo, del padrón de 1998 y 2005, solo debes pagar tu cuota para volver a activar tu membresía.

Tapia destacó que hasta ahora se han registrado más de 6.000 socios nuevos a pocos días de la reactivación de Corfuch.