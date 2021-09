Durante la jornada de este viernes se confirmó un caso de COVID-19 en la Convención Constitucional, lo que obligó a retrasar la sesión de hoy, justo en las jornadas en que los convencionales están votando en particular el reglamento interno.

Para profundizar en este tema y en el funcionamiento de la convención hasta ahora, CNN Chile conversó con los constituyentes Amaya Álvez (RD) y Martín Arrau (UDI), los cuales primero se refirieron al hecho que obligó a suspender la sesión de la mañana.

Para Álvez el proceso puede volver a funcionar la otra semana de manera telemática. “Algunos convencionales que sesionan cerca del PCR positivo fueron aislados para realizar cuarentena y todavía está pendiente saber que variante es. Hay que tomar una serie de medidas que no estaban planificadas y pone ciertos obstáculos. Si no podemos volver presencial tenemos una aplicación para hacerlo de forma telemática“, aseguró.

Por su parte Arrau, afirmó que “son cosas que después de un año de pandemia estamos acostumbrados que puede pasar. Yo soy de la opinión que retomemos el trabajo, ojalá, de manera presencial. Si bien hay aplicaciones telemáticas, no es lo ideal“.

Los convencionales también discutieron sobre el proceso para reemplazar a Rojas Vade, donde la representante de Apruebo Dignidad justificó la decisión que permitió al pleno decidir cómo se realizará. “La discusión que tuvimos en la comisión de reglamento, es que el TC no tiene una supervisión del proceso constituyente, entonces se dispuso que el órgano directivo decisorio máximo era el pleno y se le entregó esa facultad al pleno“, explicó.

Su par de la UDI, en tanto, se mostró en contra de esta decisión. “Cuando una persona es totalmente independiente, su compañero de lista puede ser electo por otros movimientos que no tengan nada que ver con su ideario y por eso no corresponde. Y acá se está haciendo un traje a la medida al señor Rojas Vade, porque hay un sector que le preocupa quedarse con un voto menos“, sostuvo.

Sin embargo, hubo un punto donde ambos estuvieron de acuerdo, que fue en la falta de profundidad en el debate del reglamento de la convención. Para Álvez existen algunas actitudes que dañan el proceso constituyente.

“Tenemos el deber de fundamentar cuando defendemos una normal. Es bueno reconocer que no se logró el quórum requerido para que se aprobara mi idea. Peor no me parece que uno salga inmediatamente a separar el mundo entre buenos y malos. A veces votamos cosas en la convención y luego, simplemente porque a alguien no le gusta la votación o el resultado, hacen unas olas, que daña el proceso. Me ha llamado la atención la falta de profundidad democrática del debate“.

“No hay posibilidad de hablar, tú has visto como se otorga la palabra, entonces hay un problema de profundidad del debate como tú (Álvez) lo dices“, coincidió Arrau.

Otro punto en el cual estuvieron de acuerdo, fue en el problema del presupuesto del organismo, que ha generado problemas para pagarles a los asesores. El constituyente de la UDI, afirmó que “si bien fui crítico del aumento de las asignaciones, también coincido con la importancia de los equipos, porque son fundamentales en el trabajo de la convención. Yo espero que esto se resuelva prontamente“.

“Me parece que ha existido una demora que a esta altura ya es algo inexplicable. Que hay personas que estén trabajando desde el inicio y recién ayer se empezaron a despachar las solicitudes de contratación, y los equipos son importantes. La inmensa mayoría de la convención tiene que trabajar en sus territorios que son lejos de Santiago y nos pone en una situación difícil”, agregó Álvez.

Por último, ambos convencionales aseguraron que los dos tercios, pueden ayudar a generar acuerdos transversales.

“Es el quórum que establece la actual constitución y es el cual con el que vamos a trabajar en la convención para la aprobación de normas constitucionales. Efectivamente pueden ser visto como la posibilidad de generar grandes acuerdos. Yo espero que existan para las reformas que tanto han sido demandadas”, señaló la constituyente de RD, mientras que Arrau concluyó que “tengo esperanza cuando escucho a Amaya y a otros constituyentes de izquierda, que también están por respetar esos 2/3 para tener acuerdos amplios y darles sustentabilidad en el tiempo“.