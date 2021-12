Durante la jornada de este lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, advirtió que la consulta indígena “está en riesgo” por no contar con los recursos necesarios para su realización.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la constituyente del pueblo mapuche, Natividad Llanquileo, que primero se refirió a los dichos de Loncón, asegurando que si falla también lo hará el proceso constituyente.

“Nos pilló de sorpresa lo que se señaló el día de hoy. No sólo es que la consulta no se pudiera realizar por diferentes motivos, no sólo estaría en riesgo este proceso, sino que también estaría en riesgo el proceso constituyente“, sostuvo.

En esa misma línea, afirmó que es no sólo es un tema económico, sino que también de tiempo. “Es una consulta que la coordinación la había hecho a la mesa directiva, y hay que esperar de la mesa para saber cuáles han sido las gestiones que se han realizado. De todas maneras, el comité exige al Estado aumentar los recursos para el proceso de participación indígena. No sólo se trata sólo de una cuestión económica, sino de también de una cuestión de tiempo“, afirmó.

A su vez, enfatizó que en proceso en el cual vienen trabajando hace meses y que es necesario saber las solicitudes que ha hecho la mesa a la secretaría general de la Presidencia.

“Es un trabajo que se debió haber hecho con mucho tiempo, nosotros venimos hablando de esta comisión provisoria de los primeros meses y se sabía que se iba a necesitar un presupuesto para estos efectos. Se debe poner a disposición todos esos antecedentes respecto a las solicitudes que le ha hecho la convención a la Segpres para obtener los recursos necesarios para esta consulta“, agregó.

Sin embargo, la convencional señaló que no está de acuerdo como esta consulta fue diseñada, ya que “contiene fichas, y del artículo 19 en su número segundos señala que debe establecerse un catálogo de derechos y como se concretizan en el nuevo texto constitucional, y una consulta debe tener esta forma y no meras fichas y establecer cuáles serán los mecanismos para exigirle al Estado que garantice los derechos“.

“La consulta indígena vinculante es donde se le pregunta cosas concretas. En este caso, se le pregunta de forma le gustaría que se concretizara los derechos a los territorios y no se le pregunta sobre le derechos mismo. Vamos a tener que esperar que la secretaría técnica de participación y consulta la lleve bajos esos efectos y no por la algo ambiguo”, agregó.

Por último, aclaró que pase lo que pase con el proceso constituyente, el Estado debe seguir trabajando por velar por los derechos de los pueblos originarios.

“Se señala que cuando la consulta es vinculante cuando se considera lo que los pueblos están soñando y hay un espacio para que los convencionales donde son libres de decidir. Aun así, el Estado de Chile tiene la obligación de resguardar los derechos de los pueblos originarios, se apruebe o no la nueva constitución. Los pueblos originarios no vinimos con una hoja en blanco y ha implicado una discusión a nivel nacional”, concluyó.