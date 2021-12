Hace unas semanas Adolfo Zaldívar Palma, hijo del fallecido senador Adolfo Zaldívar Larraín, solicitó libertad de acción a la Democracia Cristiana para la segunda vuelta, ya que no aceptó el acuerdo que se tomó en el partido, donde finalmente se decidió respaldar a Gabriel Boric.

El militante demócrata cristiano aseguró en su momento que “nuestros postulados, matices, principios, los cuales están en el centro, no con el Partido Comunista“.

Debido a esta acción, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) expulsó este lunes a Zaldivar, según lo confirmó su presidente, Andrés Parra, por ir “en contra de los acuerdos políticos” tomados por la DC.

El presidente de la falange aseguró que “él está desobedeciendo”, lo que significaría “motivo suficiente para la expulsión, porque además lo ha dicho públicamente”.

A su vez, explicó que Zaldívar “participó en la última junta donde se acordó el apoyo a Boric y él después hace declaraciones diciendo ‘no, yo no acepto ese acuerdo’. Eso no puede ser en un partido político, si no está de acuerdo con las decisiones políticas del partido, que no esté en el partido“.

“Toda la gente que hemos expulsado durante este año ha sido por esa razón: de ir en contra de los acuerdos”, concluyó Parra.