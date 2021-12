La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, advirtió que la consulta indígena “está en riesgo” por no contar con los recursos necesarios para su realización.

El proceso busca incorporar a los pueblos originarios en la redacción de la nueva Constitución.

Durante la mañana de este lunes, Loncón dijo que “está en riesgo la participación y consulta indígena, no solo por el recurso base; está en riesgo porque no tenemos los recursos para realizarlo, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”.

La también representante del pueblo mapuche sostuvo que “siempre hemos estado en riesgo y esta es una situación que se da en esa dirección”.

No obstante, añadió que, como grupo de trabajo, “estamos haciendo los esfuerzos metodológicos dentro de las comisiones y estamos en contacto con los territorios, dando a conocer el proceso por un lado y convocando a las organizaciones”.