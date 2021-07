Esta semana se zanjó finalmente el mecanismo para definir las vicepresidencias que ampliarán la mesa directiva de la Convención Constituyente: a través de patrocinios. De esta forma, se abre la posibilidad de que Chile Vamos y sus convencionales de la lista Vamos por Chile cuenten con un cupo en alguna de las dirigencias de la instancia.

La convencional Constanza Hube (UDI), fue consultada por CNN Chile sobre este nuevo escenario que se configura en el hemiciclo constituyente, apuntando sus críticas a irregularidades que ya ha mencionado con anterioridad. “El 7 de julio se votó para poder ampliar la mesa (…) a 5 y después se amplió a 7 con los escaños reservados, pero la verdad es que esa votación fue bastante irregular. Se votó a mano alzada, no se tomó nota ni acta de quienes votaban por cuál preferencia”, señaló la abogada gremialista.

En ese contexto, Hube aclaró que desde su sector no critican el mecanismo de elección de vicepresidencias: “aquí nadie está pidiendo ningún favor de integrar la mesa. Si no éramos parte de la mesa, no había ningún problema, pero lo que si está claro es que se constataron una serie de irregularidades el día de la elección”.

Junto a eso, la convencional de la UDI cuestionó a la presidencia de la Convención, aludiendo a las tres semanas en que demoró la votación para definir el sistema de elección: “¿Por qué dilataron la votación del mecanismo tres semanas? Para ponerse de acuerdo en los nombres que iban a integrar esas vicepresidencias. Entonces se cayó un poquito el argumento del exceso de trabajo y mas bien, se trató de cocinar políticamente los nombres que iban a integrar las vicepresidencias”.

Lee también: Jaime Bassa: “En septiembre las comisiones permanentes podrían instalarse a discutir las cuestiones de fondo”

Sin embargo, Hube señaló que esta ampliación sí va en la línea de garantizar la representatividad de todos los sectores. Aún así, la abogada reiteró en que dicha intención no significa dejar de lado el que “hayan existido varias inconsistencias“.

De esta forma, la convencional insistió en que la discusión en relación a las vicepresidencias “tiene que ver más bien con una suerte de repartija de cargos, más que por un tema administrativo”.

En ese sentido, Hube hizo una diferenciación entre las vicepresidencias adjuntas de la mesa directiva, y la presidencia de Elisa Loncón y vicepresidencia de Jaime Bassa, aludiendo a que éstas se plantean de forma constitucional, mientras que los siete nuevos miembros de la mesa, serán cargos “intraconstitucionales”, relacionado a lo que se ha establecido al interior de la instancia.

Pese a estas posturas, la licenciada en Derecho señaló que alude a una desconfianza hacia la Convención en concreto, pero si de una “cancelación” por parte de las mayorías al interior del hemiciclo, hacia un sector político que piense distinto: “a mí (juicio) la sensación que se produce es de contradicción y de poco avance respecto de nuestro verdadero mandato, que es redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile”.