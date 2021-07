La Convención Constitucional definió hoy el mecanismo de elección de las vicepresidencias bajo un sistema de patrocinios. CNN Chile consultó al actual vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, sobre el tema, así como el funcionamiento general del organismo en los días recientes.

“Creo que es importante dar cuenta que, la práctica que hemos visto en la Constituyente, ha ido validando este formato de patrocinios para formar parte de las comisiones, para presentar indicaciones y presentar propuestas de declaración”, destacó el abogado constitucional.

A esto, sumó que “nos parecía que era importante valorar la práctica política de la propia Constituyente como una fuente de derecho mucho más rica, de la cual emergen criterios para su funcionamiento”. Valorar aquello, continuó, “por sobre la decisión del gobierno del presidente de la República, el decreto en el cual convoca a la Constituyente de tener elecciones mayoritarias para cada uno de los cargos”.

Consultado por los roles de las nuevas vicepresidencias, Bassa detalló que “será ampliar la capacidad organizativa, administrativa y política de la mesa. Hoy prácticamente todo ese trabajo de gestión recae sobre la presidenta Elisa Loncón y sobre mí”.

“Creemos que es importante ampliar esa capacidad de trabajo, construyendo un equipo más diverso y más amplio”, señaló Bassa.

Con respecto a las voces de la convención que se han alzado alegando poca representación de los sectores de derecha, el vicepresidente de la instancia aseguró que “hay una cuestión de principios de por medio; hay una convicción democrática por parte de la mesa de que la Constituyente es un órgano plurinacional, paritario y diverso (…) nos parece que todos los espacios de trabajo en la Convención deben ser el reflejo de esa diversidad”.

“No hay un juicio de qué nos conviene más, si no que una convicción democrática de nuestra parte”, reafirmó.

En cuanto a por qué aún no se han reunido los representantes de la mesa directiva con el gobierno, para un saludo protocolar, Jaime Bassa indicó que “la Constituyente ha recibido a muchas autoridades, pero no hemos recibido ninguna comunicación del presidente de la República (…) obviamente la mesa está disponible para reunirse con la máxima autoridad del poder constituido, me parece que es muy razonable que exista un diálogo“.

Con respecto al calendario de las sesiones, Bassa confirmó que “en septiembre, las comisiones permanentes podrían instalarse a discutir las cuestiones de fondo vinculadas con el texto de la nueva Constitución”.

Especialmente en cuanto a la comisión provisoria de Derechos Humanos, criticada fuertemente por algunos sectores, el abogado consideró que dichas reacciones pueden deberse “primero, porque en la actual Constitución hay un desequilibrio en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, que también se ve en la práctica política y social”.

Finalmente, sobre el segundo punto, que reconoció más complejo de analizar, indicó que “es que este gobierno ha sido responsable de violaciones masivas a los derechos humanos desde octubre de 2019 en adelante y eso es algo que a los poderes constituidos les va a ser difícil de procesar“.