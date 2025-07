Helado Negro confirma show en Chile 2025: Fecha, lugar y entradas

El concierto incluirá canciones de "Phasor", su nuevo álbum, y entradas ya están disponibles vía Puntoticket.

El músico y productor estadounidense de raíces ecuatorianas, Helado Negro, confirmó una presentación en Santiago el próximo 2 de noviembre.

El concierto tendrá lugar en el Club Chocolate, donde mostrará en vivo las composiciones de Phasor (2024), su noveno álbum de estudio.

Publicado el año pasado, Phasor es un trabajo influenciado por el legado del compositor Salvatore Martirano y su sintetizador Sal-Mar, una pieza clave en la historia de la música experimental electrónica.

En este álbum, Helado Negro profundiza en una estética que cruza el folk, el pop alternativo y los paisajes sonoros abstractos, con canciones como LFO (Lupe Finds Oliveros) y Best for You and Me.

Entradas

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de Puntoticket.

Valores:

— Preventa general (primeros 300 tickets): $36.000

— Venta normal: $39.000