Junio tiene un fin de semana largo: ¿Cuál es la fecha exacta y qué se conmemora?

Junio traerá un nuevo fin de semana largo, ofreciendo una oportunidad para planificar viajes, descanso o actividades familiares.

La fecha coincide con uno de los feriados establecidos en el calendario nacional, que este año permitirá extender el descanso por tres días consecutivos.

Pero, ¿cuándo será exactamente este fin de semana largo y qué se conmemora en esa jornada?

¿Cuál es la fecha del fin de semana largo de junio?

El próximo fin de semana largo será entre el sábado 27 y el lunes 29 de junio .

. Esto se debe a que el lunes 29 de junio es un feriado nacional, lo que permitirá que muchas personas disfruten de tres días seguidos de descanso.

¿Qué se conmemora el 29 de junio?