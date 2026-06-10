Junio tiene un fin de semana largo: ¿Cuál es la fecha exacta y qué se conmemora?

Junio traerá un nuevo fin de semana largo, ofreciendo una oportunidad para planificar viajes, descanso o actividades familiares.
La fecha coincide con uno de los feriados establecidos en el calendario nacional, que este año permitirá extender el descanso por tres días consecutivos.
Pero, ¿cuándo será exactamente este fin de semana largo y qué se conmemora en esa jornada?
¿Cuál es la fecha del fin de semana largo de junio?
- El próximo fin de semana largo será entre el sábado 27 y el lunes 29 de junio.
- Esto se debe a que el lunes 29 de junio es un feriado nacional, lo que permitirá que muchas personas disfruten de tres días seguidos de descanso.
¿Qué se conmemora el 29 de junio?
- El lunes 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa de tradición cristiana que conmemora a dos de las figuras más importantes del cristianismo.
- Esta es una de las mayores solemnidades para la Iglesia Católica, instituida legalmente en Chile desde 1985. Honra a los apóstoles Pedro (Simón Pedro, el primer Papa) y Pablo de Tarso por su labor evangelizadora y martirio en Roma.
- La fecha también tiene una especial relevancia para comunidades costeras y pescadores artesanales del país, quienes suelen realizar distintas actividades y celebraciones en honor a San Pedro, considerado su santo patrono.
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