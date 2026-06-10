Quiroz pide “cuidado” a estudiantes que se endeudan en carreras “donde hay menos futuro”

En medio de la polémica que surgió por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instó a los alumnos a tener “cuidado” con endeudarse para estudiar carreras que no les “retorne”.

Desde el Congreso, el ministro planteó que durante el gobierno de Gabriel Boric “se propició una cultura distinta y la gente dejó de pagar, y es lamentable que eso haya ocurrido porque la ley es la ley. El gobierno va a cumplir la ley con criterio siempre”.

“Aquí reconocemos y desde este ministerio somos los primeros en reconocer que hay temas en la educación superior que están pendientes“, agregó Quiroz.

40% de los alumnos estudia carreras que no les van a “retornar”

En ese sentido, declaró que como ministerio recogen el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), realizado a comienzos de año, donde se muestra que el 40% de los alumnos está en carreras que no les van a retornar.

“Hago un llamado a esos alumnos a que miren en qué están, que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro”, agregó.

Quiroz responde a Boric: “No tiene que mezclar los temas”

Una de las voces críticas respecto a los embargos que está llevando a cabo la Tesorería General de la República fue la del expresidente Gabriel Boric, quien cuestionó a través de su cuenta de X que a los deudores se “les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares” y que, al mismo tiempo, “votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario” para combatir el crimen organizado.

Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 10, 2026

Sobre estas declaraciones, Quiroz manifestó: “El expresidente Boric no tiene que mezclar los temas. Un tema es la plata de todos los chilenos, que se ha usado, hay gente que le ha ido bien (…). El secreto bancario es un tema totalmente distinto, que tiene que ver con la privacidad de las personas”.

“Pensamos que toda interferencia en la privacidad de las personas, toda intercepción telefónica, espionaje, seguimiento, e incluye mirar las cuentas bancarias (…) deben ser hechas solamente con una orden judicial“, concluyó.