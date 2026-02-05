“Con ganas de estar ahí ya”: Martín Gómez se ilusiona con su llegada a Universidad Católica

El volante argentino tiene 19 años y llegó en calidad de préstamo al equipo.

Martín Gómez es el nuevo fichaje de Universidad Católica. El futbolista argentino jugó en Real Pilar, del país transandino, y forma parte de un proyecto ambicioso del club orientado a la búsqueda de talentos fuera de Chile.

“Soy un volante ofensivo, nada con llegada, también en el 1 vs 1 también soy bueno y meter pases filtrados y esas cosas, por ahí me destaco más en eso”, contó de sí mismo el jugador.

A los 17 años debutó en Real Pilar, experiencia que en CNN Deportes calificó como “hermosa”, en la que además marcó dos goles.

“Mi mamá siempre me llevaba a todos lados, la verdad a clubes de primera a probarme y estuve seis meses en Vélez y después por el viaje y el tema económico seguí en Real Pilar, que era lo más cerca de mi casa (…) Del pueblito donde yo vivo, queda lejos todo. Pilar era lo más cerca que tenía de un club”, explicó.

Pese a que ha sido todo un cambio pasar de Buenos Aires a instalarse en San Carlos de Apoquindo, Gómez se ha ido acostumbrando de a poco y señaló que ha sido bien recibido por sus compañeros, especialmente por sus compatriotas.

“Contento porque me recibieron súper bien, bueno, Fernando fue uno de los primeros que me habló, que cualquier cosa que necesite, que nada, que le avisara a él, bueno, Zuqui también, ellos la verdad que fueron los primeros en hablarme, digamos, y cualquier cosa que necesite le avisara a ellos”, contó.