En una nueva edición del programa de debate político de CNN Chile, Tolerancia Cero, la invitada al panel fue la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y actual integrante del comando presidencial de José Antonio Kast, Sylvia Eyzaguirre.

En la instancia, la colaboradora en el área de medioambiente y economía del aspirante del Frente Social Cristiano asumió que tiene mucho más puntos de conflicto que acercamientos con el Partido Republicano, no obstante, aclaró que sus diferencias con el Partido Comunista son aún más sustantivas.

Asimismo, se refirió a la carta con nueve puntos petitorios que envió el ex abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, expresado su inconformidad con la acción.

A continuación, destacamos 5 momentos de Sylvia Eyzaguirre en Tolerancia Cero.

1.- “Las AFP seguirán existiendo, pero con otros actores también”

“Las AFP seguirán existiendo, pero seguirán existiendo con otros actores adicionales y la idea es mejorar el sistema, que hayan mas actores y que las personas puedan elegir quiénes administren su pensiones, incluso se les dará la posibilidad de que las mismas personas administren su pensión en un porcentaje, porque hoy hay nuevos instrumentos que te permiten hacer eso”.

2.- “La distancia que tengo con el FA es menos grande que la que puedo tener con el Partido Republicano”

“Pasaron muchas cosas en Chile desde entonces (desde que publicó polémico tuit diciendo “antes voto por el FA”). Yo soy una persona que ha tenido siempre su domicilio en el centro, vengo del Partido Ciudadano apoyando a Andrés Velasco, tuvimos diferencias y creamos un nuevo movimiento, que es “Sumamos”, que apoyó a Sebastián Sichel (…) Tengo una distancia tremenda con el Partido Republicano, que para nadie es desconocida, tuve un conflicto, de hecho, con Teresa Marinovic y estoy apoyando al candidato republicano, porque la distancia que tengo con algunos miembros del Frente Amplio -a veces- es menos grande que la que puedo tener con el Partido Republicano, pero con el Partido Comunista tengo una distancia insalvable, infinita”.

3.- “Con el Partido Republicano y José Antonio Kast tengo muchas más diferencias que cosas en común (Kast es el mal menor)”

“Con el Partido Republicano y José Antonio Kast tengo muchas más diferencias que cosas en común, con el Frente Amplio y el Partido Comunista tengo aún más diferencias. Hoy en Chile tenemos dos alternativas que salieron a segunda vuelta y, yo lo he dicho públicamente en mis columnas, ninguna de estas dos alternativas era mi alternativa de primera vuelta, para mí, sí, (Kast es el mal menor)”.

4.- “No quedé satisfecha con la forma (en la que Sichel apoyó a Kast)”

“Yo no quedé satisfecha con la forma (en la que Sebastián Sichel apoyó a José Antonio Kast), porque creo que hoy en Chile tenemos dos alternativas, dos caminos que son sumamente polarizantes, son muy distintos, yo creo que claramente hay uno mejor que otro (…) Sebastián Sichel creo que también piensa lo mismo porque dio el apoyo finalmente, pero a mí me hubiera gustado que él hubiese conversado esos puntos con José Antonio Kast y que hubieran salido con una declaración pública en que el asume y toma esos puntos y no por la prensa”.

5.- “La alternativa de Kast es mejor que la alternativa del Frente Amplio”

“Para mí las dos alternativas que tenemos frente a Chile no me son indiferentes, pero creo que la alternativa de Kast es mejor que la alternativa del Frente Amplio con un accionista mayoritario que es el Partido Comunista y con ese programa que tiene. Todos los puntos que nombraste me son absolutamente ajenos y distantes, pero a mí me invitaron a colaborar en una alternativa que yo creo que es mejor y me invitaron a colaborar en un programa para mejorarlo. Cambiamos el programa económico de una forma bien importante”.