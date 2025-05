Con avances en desarrollo sustentable y retrasos en salud: El cumplimiento del programa de Gobierno del presidente Boric

En entrevista con CNN Chile Radio, el director del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, comentó que el avance está en torno al 60%, lo que, a su juicio, "es un cumplimiento normal, si uno lo compara a los niveles de cumplimiento que tenía el gobierno anterior y el gobierno de la presidenta Bachelet".

Cerca de 10 meses quedan para que llegue a término la administración del presidente Gabriel Boric.

En CNN Chile Radio, Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo -centro de pensamiento vinculado al Frente Amplio-, abordó cuáles son los porcentajes en torno al cumplimiento del programa de Gobierno.

El programa original contenía 702 propuestas iniciales, y de ellas, hay 299 que se llevaron a cabo por completo y 141 que están “parcialmente cumplidas”.

Según explicó Leighton, el desarrollo del programa está en torno al 60%, lo que, a su juicio, “es un cumplimiento normal, si uno lo compara a los niveles de cumplimiento que tenía el gobierno anterior (Sebastián Piñera), el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, también un cumplimiento normal“.

Haciendo la comparación con otros países, el sociólogo afirmó que es un “cumplimiento correcto”. Por ejemplo, En España se contabilizó un 67% de cumplimiento a seis meses del término del primer período de Pedro Sánchez; mientras que en el gobierno de Emmanuel Macron la cifra alcanzó el 60% entre cumplidas y parcialmente cumplidas.

Áreas de mayor y menor avance

El director del think tank aseveró en CNN Chile Radio que en el área de desarrollo sustentable, es decir, todo lo relacionado con el cobre, litio, hidrógeno verde y transición energética, se observaron porcentajes “bien considerables de cumplimiento, un 80% entre las áreas si se suma también desarrollo científico y tecnológico”.

En detalle, entre 2024 y 2025 hubo avances en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde.

Por otro lado, otro de los aspectos que ha tenido mayor avance es el eje “mujer”, con un 75% de cumplimiento a 2025. Según Leighton, destaca el anuncio sobre la ley de despenalización del aborto.

A pesar de que la iniciativa no ha sido discutida, acotó que “el ingreso del proyecto es que el compromiso está parcialmente cumplido”.

Otro tema emblemático es la reforma previsional, que se considera cumplida. Sobre ello, el director de Rumbo Colectivo explicó que si bien no se eliminaron las AFP, “es la reforma previsional que ha tenido mayor profundidad en 43 años. Al gobierno le quedan pocas vías que no sea, de hecho, la legislativa que implica una negociación con fuerzas que no controla, y tiene que tratar de hacer, de cocinar con los ingredientes que hay en la mesa”.

Salud entre las áreas con menos cumplimiento

Uno de los ejes con menos grado de cumplimiento, y que fue destacado como un punto negativo en el estudio, es “salud”, ya que “tiene mayor número de medidas no iniciadas, ni siquiera, y de hecho muchas de ellas que son solamente por cuenta propia de gestión, ni siquiera por pasar del Congreso”.

En concreto, este punto tiene 29 compromisos no iniciados, entre los que se encuentra la promesa de crear un Fondo Universal de Salud, que implicaba universalizar la cobertura de fondos y busca que las Isapres quedaran como seguros complementarios y voluntarios.

“¿Por qué nosotros lo relevamos con tanta atención? Bueno, porque la universalidad en la provisión de bienes públicos, yo diría que es súper constitutivo de lo que son las propuestas de izquierda en el mundo, digamos, o sea, lo que plantean las izquierdas en el mundo es fortalecer los derechos sociales, es dar acceso universal”, remarcó Tomás Leighton.

De todos modos, el sociólogo subrayó que entre la Cuenta Pública de 2024 y la que será este año “hubo un porcentaje considerable que subió” y que “hay 10 meses en donde hay muchas cosas, el Estado sigue funcionando y los gobiernos hasta el último día tienen que cumplir lo que prometen por vía legislativa, eso es, actos administrativos, decretos, cuestiones que no dependen de si te fue bien en la parlamentaria o no, y otras cosas que se tienen que negociar”.

Por ejemplo, en el caso del proyecto de aborto legal, dijo, se ha acusado que es una especie de “saludo a la bandera” porque no están los votos; sin embargo, es un deber del gobierno el presentar su trabajo y dialogar.

“Pero es muy importante transmitir a la ciudadanía que en estos 10 meses que quedan de gobierno también hay muchas cosas que están pendientes y que es importante que se avancen”, insistió.

Fallido proyecto de impuesto a la renta

Por último, Leighton afirmó que “hay otra cosa que llama mucho la atención de un año a otro, que hay un anómalo caso de retroceso de una medida que estaba en proceso, que se había hecho todo un aparataje, se había anunciado que después del trabajo prelegislativo se iba a presentar, que tiene que ver con la ley de impuesto a la renta”.

La iniciativa había sido anunciada en reiteradas ocasiones por parte del Gobierno, que había indicado que después de tramitar el cumplimiento tributario, iba a perseverar con el impuesto a la renta. Sin embargo, “eso se abandona en abril del 2025”.

En esa fecha, el Ejecutivo desistió de presentarlo y “abandona, a mi juicio, una importante promesa de campaña”.