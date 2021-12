El analista internacional Raúl Sohr reflexionó sobre la decisión que anunció recientemente la Casa Blanca sobre no enviar delegados diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollaran en Beijing en febrero de 2022. “El espíritu olímpico es que el deporte está por encima de las diferencias políticas, eso en la teoría. Pero en la práctica el deporte no está al margen de otros campos donde se desarrollan conflictos”, explicó Raúl Sohr. Asimismo, detalló que “había mucha presión en Estados Unidos, esto es principalmente un asunto doméstico, más que la indignación que puede haber por temas de Derechos Humanos”. “Biden fue cauto en el sentido de decir que no harán un boicot deportivo, los deportistas pueden ir y van a tener todo el apoyo (…) lo único que van a hacer es restringir nuestra presencia diplomática”, manifestó el experto. Finalmente, aseguró que el anuncio de parte de EE.UU. “es una señal importante de la hostilidad que está representando China”.