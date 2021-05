El Gobierno anunció que el toque de queda a nivel nacional se retrasará el domingo 16 de mayo, esto por la múltiple elección que se llevará a cabo en Chile. Así, la medida comenzará a las 02:00, mientras que el sábado 15 se mantendrá el horario normal iniciando a las 21:00 y terminado a las 05:00 del día siguiente.

Sin embargo, el Ministerio de Salud confirmó que revisará la restricción una vez concluida las elecciones, para ver si disminuye el tiempo o si finalmente acaban con ella.

Respecto a este tema, Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, afirmó en entrevista con CNN que “es muy útil que se revise los impactos que tiene el toque de queda y las medidas que se deberían adoptar en caso de eliminarlo o acortarlo para que no se transforme un riesgo innecesario para la comunidad”.

“En esto cada uno tiene responsabilidad de no hacer un mal uso, para que no tengamos que retroceder más adelante. Nuestra salud mental requiere que busquemos más espacios y nuevas formas de vivir esta pandemia”, agregó Meza.

En este punto, el especialista indicó que es importante que “la estrategia sea gradual e ir viendo cómo son los efectos, si vamos a liberalizar el toque de queda no hay que hacer lo mismo con otras medidas, porque si liberas varios factores podemos generar riesgos, que pudo haber sido un error en la segunda ola que se tradujo en que tuvimos que volver a confinarnos. Las medidas deben ser una a una”.

El caso de España

En la conversación, Meza puso como ejemplo el caso de España, luego de que se viralizaran imágenes de descontrol este fin de semana tras el término de las restricciones y la apertura de locales nocturnos.

“Lo que vimos en España es algo muy preocupante y lamentablemente, la pandemia no se acaba por decreto un día, es una constante y no hay que hacer mal uso del relajamiento de las medidas. Si se suspende el toque de queda no hay que salir a celebrarlo. Estamos en plena pandemia y nos puede acompañar por mucho tiempo. Las celebraciones son totalmente innecesarias”.

La seguridad de ir a votar

Respecto a las elecciones del 15 y 16 de mayo y el temor que se puede generar en la ciudadanía de contagiarse de COVID-19, el dirigente del Colmed señaló que “el ir a votar no es más riesgoso que andar en metro o en el mall. Ese ese el llamado que hacemos a la comunidad, participen con las medidas de seguridad. Se puede ir sin ningún riesgo”.

“Un llamado qué hacemos es a que no haya celebraciones en ninguno de los comandos”, dijo el médico.

La situación de Izkia Siches

Finalmente, Meza fue consultado sobrela decisión del Tribunal de Ética del Colegio Médico pasar realizar un sumario interno a Izkia Siches, luego de que calificara al Gobierno como “infelices” en una distendida entrevista.

Al respecto, el presidente (S) dijo que “creemos que es inconveniente no pronunciarnos en uno u otro sentido, cuando se conozca el fallo correspondiente nosotros opinaremos”.