El pasado miércoles, Claudio Uribe renunció al Ministerio Público luego de 18 años en la institución. El ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), ostentó este cargo desde el 2013 hasta la fecha.

“Cuando uno enfrenta una realidad se da cuenta de los problemas que existen y mi labor era darlos a conocer a la Fiscalía, y en el momento que no había una respuesta a estas problemáticas, lo responsable es dar un paso al costado“, afirmó en entrevista con CNN Chile.

En cuanto al detalle de estas “problemática”, Uribe explicó que eran “principalmente una escasez de medios para realizar nuestra labor. O sea, no teníamos las herramientas para hace nuestro trabajo. Pero además, tenemos una situación donde la autoridad ignoraba esta realidad, y no parece consciente de que existe una falta de herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo”.

Acerca de su relación con el fiscal nacional, Jorge Abbott, detalló que “nunca fue buena”, pero no sólo con él. “El hecho que uno dijera las cosas de frente y de forma directa, nunca fue del gusto, no solo del fiscal nacional, si no que además de la mesa de la directiva. Porque yo tenía que llevarle las problemáticas existentes”, aseguró.

Otro factor que influyó en la salida de Uribe, fueron las “presiones que existían de afuera” y que interferían en las causas. “En un aniversario del Ministerio Público, el fiscal nacional llamó a acelerar las causas y a no afectar el equilibro de los poderes. Y me alegro que los fiscales de las causas no le hicieron mucho caso en el tema. Al final, les importa más la relación con los poderes establecidos y eso generará un mal clima de trabajo”, detalló.

Sin embargo, el ex fiscal señaló que se “alegró” cuando Jorge Abbot asumió su cargo, pero que “no tuvo la fuerza para llevar a cabo los cambios que se necesitaban”.

Uribe, también señaló cuales serían los cambios que se deberían hacer para mejorar el sistema en el Ministerio Público. “Más allá de que llegaran más recursos, hay que poner el énfasis en la persecusión penal. Si los recusos son limitados, se deberian dar prioridad a las causas que tengan un mayor impacto en la comunidad en general. Aquí se hace demasiado trabajo administrativo que sirve para llevar indicadores, pero que no mejora la calidad. Hay que tener objetivos más primordiales y tener el control en lo que hacen las policías“, concluyó.