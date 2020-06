La ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género durante la gestión de Michelle Bachelet, Claudia Pascual, sostuvo que “no hay un compromiso por parte de este gobierno con los derechos de las mujeres”.

Las críticas de Pascual llegaron tras la salida de Macarena Santelices del Ministerio de la Mujer y la llegada de una tercera titular a la cartera, Mónica Zalaquett. Esta última fue inmediatamente cuestionada luego de que fueran recordadas sus declaraciones en contra del aborto terapéutico y la extensión del postnatal.

Pascual comentó en entrevista con CNN Chile que “esta nueva designación lo que hace es marcar otra vez por parte del Gobierno el respeto al cuoteo político que tiene en términos de a qué colectividad le corresponde la cartera de las mujeres, y no velar por garantizar los derechos de las mujeres”.

“Una vez más estamos con un tercer nombre de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un tercer nombre que no tiene experticia en materia de género. No le voy a pedir doctorados, pero sí le voy a pedir un compromiso político con los derechos de las mujeres. Sin embargo, nuevamente este tercer nombre no tiene ese compromiso político con las mujeres”, manifestó la ex ministra.

Lee también: “No se trata de color político, se trata de capacidades”: Las reacciones a la salida de Santelices del Ministerio de la Mujer

Pascual acusó que “estamos asistiendo desde marzo de 2018 a un desmantelamiento de la institucionalidad y al despido sistemático cada fin de año de los funcionarios y las funcionarias que atienden los planes y programas de prevención de violencia”.

En la misma línea, sostuvo que se han cambiado importantes áreas temáticas ejecutadas inicialmente durante su gestión: “por ejemplo el programa el Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción ya no va, hoy día es Mujer, Maternidad y Sexualidad; se recortan los presupuestos de Mujer, Ciudadanía y Participación; hoy día al parecer están suspendidos los contratos de los funcionarios y las funcionarias que trabajan en el Programa 4 a 7″.

Además, afirmó que “se ha reducido el programa de prevención de violencia, cambiando el foco”.

Consultada sobre por qué cree que nuevamente fue nombrada una ministra de la UDI, la ex secretaria de Estado respondió que ella entiende, “por lo que se rumorea, que ha sido el propio partido político el que ha exigido mantenerse en el cargo”.