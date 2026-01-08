Chileno 5 veces ganador del Ironman de Pucón: “Corrí con el competidor más grande a nivel mundial y tuve la suerte de ganar”

Cristián Bustos, quién ganó "la carrera más linda del mundo" en los años 87, 88, 91, 92 y 93, conversó con CNN Deportes al iniciar una nueva versión.

El Ironman 70.3 de Pucón, también conocida como la “carrera más linda del mundo”, dio inicio este jueves 8 de enero con su versión Sprint.

CNN Deportes conversó con Cristián Bustos, único chileno en ganar esta competencia, coronándose en cinco oportunidades (1987, 1988 y 1991-1993).

El ex atleta recordó cuando le toco competir en el Ironman de Pucón contra el estadounidense Mark Allen, quién ganó el Campeonato Mundial de Iroman en seis ocasiones.

“Lamentablemente me tocó correr con el competidor mas grande a nivel mundial que es Mark Allen y tuve la suerte de poder ganar acá en Pucón“, señaló Cristián Bustos.

Asimismo, el ex atleta nacional destacó la importancia que ha tenido el triatlón para el deporte chileno.

“En los años noventa no había muchos deportes que trajeran grandes competidores a nivel mundial, pero el triatlón si los traía” dijo el cinco veces ganador del Ironman de Pucón.

Respecto a la competencia que se lleva a cabo esta semana, se mostró feliz de seguir ligado al deporte, trabajando “desde la vereda del frente” apoyando a los nuevos participantes de la competencia.

Sigue toda a acción del Ironman 70.3 de Pucón a través del canal de YouTube de CNN Chile para no perderte ningún detalle de la carrera mas linda del mundo.