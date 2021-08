Polémica ha generado la aprobación del reglamento para las asignaciones para cada uno de los convencionales por parte del pleno de la Convención Constitucional, que contempla una redistribución de los recursos y que las asignaciones de cada constituyente ascenderán a cerca de $4 millones mensuales.

En conversación con CNN Chile, el constituyente Fuad Chahín (DC) sostuvo que era “partidario de que se debió escuchar un informe o propuesta, no sólo de la comisión respectiva, sino que también del comité externo de asignaciones”, dado que este último estará a cargo de establecer, por ejemplo, los criterios de rendición y de uso particular de las asignaciones.

“Se señalaron varios principios que a mí me parecen correctos: primero, todo es rendible; segundo, que la mayor parte de asignaciones tienen que ver con asesorías y son contratadas directamente por la Segpres, no llega directamente a los convencionales”.

El ex timonel de la DC explicó que uno de los motivos por el cual no votó a favor del aumento de las asignaciones tenía que ver con la idea de escuchar previamente al comité externo, pero aclaró que “me parece que tampoco se trata de señalar de manera irresponsable, que no se justifica o que hay un aumento de las asignaciones, porque lo que hay es una reasignación, donde cada convencional va a tener que responder por gastos que son cargo de la Segpres”.

“Creo que el error que generó esta confusión, y por eso voté en contra, es que no se escuchó de manera detallada al comité externo que va a ser el encargado de monitorear el uso de estas asignaciones”, añadió.

“Yo creo que se planteó con ciertas caricaturas como que se ‘estaban aumentando el sueldo’ y así no se cuida a la Convención”, señaló el ex parlamentario, y agregó que “hay que salir rápidamente de esta polémica, de hacerle daño a la Convención”.

Finalmente, respecto a los discursos de los convencionales de Vamos por Chile durante la discusión, Chahín señaló que “realmente plantean cosas que son falsas, estos recursos no pasan por los convencionales, es generar una caricatura, un daño que es doloso, hay sectores de Chile Vamos que están en esa posición que es bastante irresponsable”.