Nostalgia Disney: Joe Jonas y Demi Lovato revivieron clásicos de “Camp Rock” en el inicio de la gira de Jonas Brothers

En un momento que hizo viajar en el tiempo a miles de fans, Demi Lovato se unió a Jonas Brothers en el inicio de su nuevo tour, donde interpretaron juntos “This Is Me” y “Wouldn’t Change a Thing” en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los Jonas Brothers arrancaron su gira JONAS20: Greetings From Your Hometown con un concierto inolvidable para los nostálgicos de Disney: Mitchie Torres y Shane Gray en el mismo escenario.

La aparición ocurrió justo después de que Joe Jonas interpretara Gotta Find You, su tema en solitario correspondiente a Camp Rock (2008).

Minutos después, sorprendió a todo el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un anuncio: “Señoras y señores… Demi Lovato”.

Entre gritos y ovaciones, la estrella tras éxitos como Neon Lights y Confident subió al escenario para cantar junto a él This Is Me, el icónico dueto que ambos interpretaron en el clímax de la primera cinta.

La nostalgia continuó con Wouldn’t Change a Thing, balada que compartieron en Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

El reencuentro se selló con un abrazo sobre el escenario y, más tarde, con publicaciones conjuntas en TikTok e Instagram.

La noche también contó con otros invitados especiales. Jesse McCartney interpretó Beautiful Soul, Switchfoot se sumó con Meant to Live y Hold On, y Dean Lewis cantó en vivo su reciente colaboración con la banda, Loved You Better.