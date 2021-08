El diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo se refirió a la petición que un grupo de parlamentarios tanto de Gobierno como de oposición le hicieron al Ejecutivo para que se aumente al 100% el monto de transferencia para los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal durante el mes de septiembre.

La decisión de solicitud se tomó considerando que la ley establece que el aporte estatal solo entregará el dinero en un 50% durante el próximo mes.

¿Qué dijo Naranjo?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario argumentó que “el mes de septiembre es muy particular, es el mes de la patria, la gente ha estado encerrada tanto tiempo, estamos recién abriendo los espacios. Entonces, la gente requiere por lo menos en el mes de la patria poder darse algún tipo de distracción y festejo, por cierto, dentro de todas las normas sanitarias, y creo que el sentido común indica que lo lógico es apoyar esta medida”.

“Yo creo que subir el monto de septiembre – de 50 a un 100% – haber extendido el IFE a octubre y noviembre en 100% no van a generar mayores trastornos en la economía y tampoco se va a disparar la inflación ni nada aquello”, añadió.

Bajo ese punto, el diputado socialista dijo que “lo que ocurre es que claramente ha habido un dinamismo en la economía, porque hay más circulante y creo que por un lado ha sido bueno esta inyección de capitales. Ustedes son testigos cómo ha crecido la economía, cómo las actividades comerciales han subido de manera importante y significativa, entonces creo que esta inyección que solamente es puntual, porque si me dijeran que lo vamos a mantener permanentemente, le creo que pueda calentar o recalentar la economía”.

Sin embargo, Naranjo precisó que no es partidario que el Ingreso Familiar de Emergencia se mantenga en el tiempo. “Si usted me dijera ‘mire, vamos a dejar el IFE para siempre en Chile’, ahí yo le diría ‘ojo, cuidado ¿estaremos en condiciones de poder mantenerlo para siempre?’, a pesar, para ser franco, no va a ser fácil desprenderse del IFE porque se ha establecido como una norma en el país”, afirmó.

Finalmente, el parlamentario afirmó que, a su juicio, “hay que ser más medido, más prudente, por cierto, que la inflación va a subir un poquito, pero habrá que ponerse en el siguiente lugar: ¿no habrá sido mejor? No importa que suba un poquito la inflación, pero caramba que ha sido mejor que las chilenas y chilenos tengan qué comer”.

“Yo creo que eso hay que medir: Si sube un poquito la inflación, bueno, es más importante que coma la gente”, sentenció.