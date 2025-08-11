Tribunal acoge querella contra diputados que salieron de vacaciones durante semana distrital

La acción legal, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, fue declarada como admisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra de un grupo de diputadas y diputados que tuvieron vacaciones durante la semana distrital.

La acción judicial apunta a delitos de abandono de destino, fraude al Fisco, obtención fraudulenta de remuneraciones y uso malicioso de certificado médico.

El juzgado de Valparaíso señaló que “habiéndose aceptado la competencia de la presente causa, en audiencia de dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se provee querella interpuesta“.

Del mismo modo, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para la tramitación de la causa.

Sobre esto, Rendón aseguró que “esperamos con esta acción contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley en Chile. Los funcionarios públicos que han usado licencias médicas falsificadas o han hecho uso malicioso de ellas, están siendo investigados, tanto administrativa como penalmente. Lo mismo debe ocurrir con los legisladores que hicieron algo similar”.