Pep Guardiola apunta alto: Manchester City prepara oferta de 100 millones por Rodrygo

El conjunto inglés busca reforzar su delantera con el brasileño Rodrygo Goes, actualmente en el Real Madrid, en una operación que podría alcanzar los 100 millones de euros.

El Manchester City estaría dispuesto a sacudir el mercado europeo con una oferta cercana a los 100 millones de euros para fichar al delantero brasileño Rodrygo Goes, según informó el diario español Marca. El jugador, actualmente en el Real Madrid, no ha tenido protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso, lo que ha alimentado los rumores sobre su salida.

El interés de Pep Guardiola surge en un contexto de movimientos importantes dentro de la plantilla ‘citizen’. Jack Grealish partió al Everton, mientras que Savinho podría fichar por el Tottenham y James McAtee está cerca de unirse al Nottingham Forest. Estos cambios habrían abierto espacio para la llegada de un refuerzo ofensivo de primer nivel.

Rodrygo, de 24 años, ha estado en la órbita de clubes como Arsenal y Paris Saint-Germain, pero la irrupción del Manchester City añadiría un competidor con gran poder económico. La operación, de concretarse, marcaría uno de los traspasos más caros del actual mercado de fichajes.

El delantero brasileño llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Santos y ha sido parte de las últimas campañas exitosas del club, incluyendo títulos en Champions League y LaLiga. Sin embargo, la falta de minutos en la presente etapa podría motivar su salida rumbo a la Premier League.