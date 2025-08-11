Alfredo Castro y Pablo Chill-E protagonizan un diálogo entre generaciones en nuevo cortometraje
11.08.2025 / 12:38
“ÚNICOS EN SU ESPECIE” narra el primer encuentro entre Alfredo Castro, figura central del teatro y cine chileno, y Pablo Chill-E, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana. Los sigue en un recorrido por distintos espacios de Santiago, con conversaciones espontáneas sobre arte y memoria.
Alfredo Castro y Pablo Chill-E comparten escena por primera vez en ÚNICOS EN SU ESPECIE, un cortometraje que registra un encuentro entre dos referentes culturales de generaciones y trayectorias distintas.
La pieza audiovisual comienza en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, donde un saludo inicial deriva en una conversación que recorre distintos lugares de Santiago: una picada, un sauna, una imprenta y una cena formal.
Sin guion previo, el diálogo entre el actor y el cantante aborda temas como la vida en dictadura, la muerte, el humor y la memoria, mostrando puntos de conexión entre sus visiones artísticas.
También plantea una reflexión sobre el rol social del arte y la importancia de la memoria en los procesos creativos.
Alfredo Castro y Pablo Chill-E en el cortometraje Únicos en su especie | Créditos: Camila Gattamelati
Tanto Castro como Chill-E coinciden en que la creación artística puede ser un puente entre el pasado y el presente, y una forma de proyectar el futuro.
ÚNICOS EN SU ESPECIE fue dirigido por Rodrigo Susarte y Álvaro Fierro, con fotografía y montaje de Fernando Liberona.
Forma parte de la edición número 64 de la revista JOIA, que celebra sus 18 años.
El estreno del cortometraje y respectivo lanzamiento de la publicación, en tanto, se realizarán el 14 de agosto en Centro NAVE, Santiago.
