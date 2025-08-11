¿Abrirán los supermercados el feriado? Revisa cómo funcionará el comercio este viernes 15 de agosto

Cientos de trabajadores y estudiantes en todo el país esperan con ansias esta jornada. Revisa los detalles.

Cientos de chilenos y chilenas esperan con ansias la jornada de este viernes 15 de agosto, ya que es feriado, lo que implica para muchos un cambio en sus actividades usuales.

¿Por qué es feriado el 15 de agosto?

El 15 de agosto es feriado en Chile porque se celebra la Asunción de la Virgen María , una festividad religiosa de la Iglesia Católica.

Según la tradición, este día conmemora la creencia de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal .

Es una de las fiestas marianas más importantes del calendario litúrgico y está reconocida como feriado en varios países de tradición católica, entre ellos Chile.

¿Cómo funcionará el comercio el feriado del 15 de agosto?

El feriado del 15 de agosto no corresponde a un feriado irrenunciable , por lo que los comercios y supermercados podrán operar y abrir sus puertas de manera normal .

De todas formas, se recomienda revisar el horario del comercio de interés (en redes sociales o página web), ya que algunos establecen horarios especiales para la ocasión.

La normativa indica que hay cinco días irrenunciables: 1 de enero, 1 de mayo, 17 y 18 de septiembre y 25 de diciembre.

¿Qué otros feriados quedan para este 2025?