La diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD), se refirió a la polémica que se armó tras un comunicado del Frente Amplio publicado durante el domingo, en el que se le cerraba la puerta a las primarias nacionales de la oposición. Posición que cambió durante las últimas horas.

En CNN Chile, la legisladora sostuvo que “a todos nos interesa poder llegar a acuerdos” y que “espero que podamos ir a primarias en todo el país”.

“Hasta la conversación que estábamos sosteniendo el día de ayer, lamentablemente no había apertura a algunos elementos que para nosotros son mínimos esenciales”, explicó la legisladora, quien detalló que eso habría cambiado en las últimas horas y podrían avanzar en “concordar ideas comunes para empujar un programa mínimo común en materia de gobiernos regionales” y “excluir a cualquier candidato que está vinculado a casos de corrupción, sea o no sea del Frente Amplio”, que son algunos de los requisitos que plantean.

Sobre esto último, reiteró que si no están claras las condiciones “no estamos disponibles a embarcarnos en un programa donde luego se desconocen esos mínimos programáticos o donde luego descubrimos que no tenemos anda en común”.

Lee también: Jadue pide “generosidad y humildad” para realizar primarias tras decisión del Frente Amplio

Además, subrayó que “necesitamos avanzar hacia que efectivamente no gobierne la derecha en los municipios o en los gobiernos regionales. Esa fue la intención del día de ayer, pero evidentemente hubo un problema de comunicación importante y me parece que lo que hemos explicitado de forma aclara hoy“.

Consultada por si fue un error el comunicado a dado a conocer durante la jornada de ayer, Pérez expresó que “se usaron palabras desafortunadas y no se explicitó contenido que debió haber estado explícito desde un comienzo”.

“Siempre hemos estado disponibles a efectuar coordinaciones de oposición, porque tenemos dos objetivos en la mira: uno, que no gane la derecha y segundo, que podamos abrir la puerta a proyectos políticos transformadores, que se traduce en que las cosas no se hayan hecho igual a como se han hecho los últimos 30 años”, declaró.

Lee también: Boric y pactos de omisión del FA: “Trabajemos fuerte para tener primarias presidenciales de toda la oposición”

Sobre las críticas que recibieron al proponer, inicialmente, pactos por omisión en la oposición para las elecciones municipales, la timonel de RD indicó que “el Frente Amplio ha sido un promotor de las primarias, pero para eso se quiere tener ideas compartidas, la idea de que solo gobierno otro, a mi no me basta”.

En el mencionado texto, desde el FA habían subrayado que no estaban dispuestos a hacer un pacto con sectores “conservadores y liberales” de la oposición. Sobre esto, Pérez comentó que “lo que estamos dispuestos es que a los sectores que históricamente han sido conservadores y liberales se comprometan con una agenda de principios y valores que le haga sentido que estemos en una misma papeleta el Frente Amplio y otras coaliciones”.

Finalmente, reiteró que para poder tener unas primarias nacionales de todo el sector, necesitan “un mínimo esencial”, transparencia y participación ciudadana , al igual que la “consolidación de derechos desde la provisión de bienes públicos”.