“Vamos a sacar esta ley como sea”: Presidente de la Cámara habla sobre la tramitación de las RUF esta semana

José Miguel Castro defendió el enfoque de “racionalidad” en el uso de la fuerza y llamó a evitar una comisión mixta: “No puede ser que un militar enfrente a un delincuente con un cuchillo”.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), aseguró que la ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) será despachada esta semana, pese a las diferencias que persisten entre el oficialismo y la oposición.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario defendió los cambios realizados en el Senado y afirmó que no permitirá que la iniciativa se extienda innecesariamente.

¿Qué dijo el Presidente de la Cámara?

“Tenemos hasta total despacho este miércoles. Aunque sea a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, vamos a sacar esta ley como sea”, afirmó Castro, apuntando también a que espera evitar que el proyecto pase a comisión mixta.

Uno de los puntos que ha generado más controversia es la eliminación del principio de proporcionalidad, que fue reemplazado por el criterio de racionalidad. Según el diputado, esta fórmula entrega un marco operativo claro a las policías y las Fuerzas Armadas.

“Hoy día está mandando la racionalidad, cosa que me parece de lo más lógico. Si el funcionario tiene un bastón, que lo use cuando corresponde; si tiene una pistola, que la use cuando corresponde. No puede ser que el Estado enfrente con la misma fuerza a quien lo ataca”, argumentó.

Además, Castro defendió el uso de fuerza letal para proteger infraestructura crítica, como hospitales o líneas de transmisión eléctrica, ante ataques graves e inminentes. “Frente a un bombazo o balazos, me parece absolutamente lógico que se defienda esa infraestructura. No es carta blanca: para eso existen las reglas del uso de la fuerza”, explicó.

El diputado también insistió en la necesidad de complementar la RUF con una reforma legal que tipifique como delito el ingreso clandestino al país. “No se puede detener ni siquiera registrar a una persona que entra por paso no habilitado. Esa ley está detenida en el Senado y es clave para que las FF.AA. puedan actuar con eficacia”, dijo.