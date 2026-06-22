Caso niños haitianos: Exsubsecretario Ramos dice que hubo “declaraciones irresponsables”

Revuelo ha provocado durante la última semana un preinforme de la Contraloría, en el que se habló sobre el ingreso irregular de más de un centenar de niñas, niños y adolescentes haitianos a Chile.

La situación provocó que el Ministerio Público abriera una investigación para averiguar los hechos, mientras que distintos municipios informaron que lograron encontrar a algunos de los menores.

Según las autoridades, hasta la fecha se ha dado con el paradero de poco más de 50 niños de un total de 64 que se señaló estaban inubicables.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exsubsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó que “se hablaron cosas muy dramáticas, de suposiciones que no sabemos bien de dónde vinieron, porque del preinforme de Contraloría no aparecían”.

Y que “la alarma que se produjo vamos a tener que mirarla con más cuidado”.

En ese sentido, aseguró que Chile no tiene un Estado fallido: “Nadie puede decir que el estado de Chile es perfecto ni funciona a la perfección; sin duda que tiene un marco gigante de mejora, pero de ahí a que pensemos que nuestra frontera, nuestros sistemas que protegen y que resguardan que las personas ingresen con su identificación están completamente sobrepasados, creo que hay un trecho bastante amplio”.

Así, Ramos señaló que hubo declaraciones irresponsables.

Consultado sobre de qué parte ocurrieron esos dichos, respondió que la lista es “grande y abundante, y todos podríamos buscarla en redes sociales. Se habló de tráfico de órganos, se habló de trata de prostitución infantil, se hablaron de todas esas atrocidades que el Estado de Chile permanentemente está combatiendo con diferentes tipos de recursos e instituciones”.

Respecto a la acción del Gobierno, que citó a los poderes del Estado para tratar la situación, el exsubsecretario afirmó que “las respuestas han sido adecuadas; hay que convocar a todos los poderes del Estado. Pero quien establece al inicio, o quien desencadena todo esto, es una denuncia del director actual del Servicio de Migraciones (Frank Sauerbaum) es una denuncia que ocurre el 15 de junio, cuando el preinforme era del 14 de abril”.

A su juicio, durante ese lapso de tiempo podrían haber existido otras acciones.