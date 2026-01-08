Casen 2024: Aumenta la presencia de personas mayores bajo la línea de la pobreza

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, explicó en CNN Chile los cambios metodológicos de la encuesta Casen 2024. En ese contexto, subrayó: “El decil más pobre está cambiando su composición”.

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre los cambios metodológicos y los resultados de la Casen 2024.

En ese contexto, subrayó que se actualizaron los patrones de consumo y que las mediciones cuentan ahora con mayor precisión.

Entre los principales hallazgos, en comparación con 2022, destacan:

• Pobreza por ingresos: bajó a 17,3% (20,5% en 2022).

• Pobreza extrema: se ubicó en 6,9% (8,5% en 2022).

• Pobreza multidimensional: disminuyó a 17,7% (20% en 2022).

• Pobreza severa: los hogares que presentan simultáneamente pobreza por ingresos y multidimensional bajaron de 7,8% a 6,1%.

A nivel general, precisó que el perfil de las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza corresponde a quienes presentan un bajo nivel de escolaridad y dificultades para insertarse en el mundo laboral. Sin embargo, advirtió que “el decil más pobre está cambiando su composición”, ya que cada vez destacan más personas mayores de 65 años que no cuentan con ingresos autónomos.